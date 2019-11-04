«Попытка переиначить договорённости на свой лад»: в Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

Намеченного на 4 ноября разведения сил на участке линии разграничения возле населённого пункта Петровское в Донбассе не произошло. Украинские силовики, в отличие от Народной милиции ДНР, не выпустили белую сигнальную ракету. В Киеве назвали причиной отмены договорённостей нарушение семидневного периода тишины. При этом в ДНР заявили об «откровенном саботаже» Минских соглашений со стороны Украины. Опрошенные RT эксперты отмечают, что не удивлены произошедшему, поскольку в украинском руководстве по-прежнему много заинтересованных в продолжении конфликта в Донбассе.

В понедельник, 4 ноября, сорвалось разведение сил, которое должно было состояться в соответствии с договорённостью контактной группы по Донбассу на участке линии разграничения возле населённого пункта Петровское. Как заявили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), срыв процесса произошёл из-за Киева.

В 13:00 мск представители Народной милиции ДНР выпустили белую сигнальную ракету в знак готовности к разведению, при этом со стороны украинских позиций ответных действий не последовало.

«Украинский президент неоднократно заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Но сегодня в очередной раз командование ООС саботировало все указания президента, и никакого отвода в Петровском нет», — заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

По его словам, дата следующей попытки отвода сил на этом участке будет согласована на очередном заседании в Минске контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, которое запланировано на 12 ноября.

Вместе с тем в пресс-центре штаба операции объединённых сил Украины назвали «провокацией» готовность ДНР к разводу сил, поскольку с последнего нарушения режима полного прекращения огня прошло менее семи суток. Ведомство сослалось на отчёт Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 октября, которая днём ранее зафиксировала факт нарушения перемирия со стороны ополченцев. В то же время руководитель ООС Владимир Кравченко заявил, что отвод сил в Петровском состоится 8 ноября, если до этого момента не будет нарушений режима прекращения огня.

Украинские солдаты в районе села Золотого

Reuters

© Gleb Garanich

О планах переноса процесса ранее говорил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. А 4 ноября ситуацию прокомментировал глава МИД Вадим Пристайко.

«Что касается неразведения в зоне Петровского, то вы знаете, что, по нашим оценкам, разведение должно было начаться сегодня. Но несколько дней тому назад были обстрелы в районе разведения... Это было зафиксировано СММ ОБСЕ. Поэтому мы были вынуждены перенести разведение на тот период... как будет достигнут семидневный период тишины», — цитирует его РИА Новости.

Также по теме «Если будет всё безопасно»: Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в районе Петровского начнётся 4 ноября, если будет соблюдена «неделя...

Однако в представительстве ДНР в СЦКК выразили несогласие с трактовкой ситуации на линии разграничения.

«Такого рода заявления показывают отсутствие авторитета своего же Верховного главнокомандующего, который ранее сообщал о запланированном на 4 ноября отводе сил и средств с участка. Кроме того, подобные действия украинской стороны носят манипулятивный характер, являются откровенным саботажем Минских соглашений и попыткой переиначить все договорённости на свой лад», — заявили в ДНР.

Ранее в самопровозглашённых донбасских республиках указывали, что отвод сил в Петровском не предполагает соблюдения семидневного режима тишины. Кроме того, в Луганске подчёркивали, что Киев использует тактику «самообстрелов», чтобы не допустить выполнения Минских договорённостей.

Напомним, 29 октября разведение сил состоялось в районе села Золотого. Этому предшествовал визит в регион Владимира Зеленского, который пообщался на местах с националистами, выступающими против разведения, призвав их сдать вооружение. Как позднее сообщили в офисе президента Украины, эти гражданские лица выполнили просьбу главы государства, но остались в так называемой жёлтой зоне.

«Есть те, кто не заинтересован в прекращении войны»

Политолог Иван Мезюхо назвал ожидаемым срыв попытки разведения войск в Петровском, учитывая риторику украинских политиков.

«Это обстоятельство будет, безусловно, негативно воспринято в республиках Донбасса, эта ситуация не приближает страну к миру. Фактически мы видим, что Зеленский и его команда не могут или не хотят выполнить взятые на себя обязательства», — заявил собеседник RT.

При этом эксперт указал, что части украинской власти выгодно продолжение войны на Украине.

«Формально у Зеленского есть все полномочия, чтобы обеспечить отвод сил, установить режим прекращения огня, выполнить все договорённости в рамках формулы Штайнмайера, двигаться по пути постепенного выполнения Минских соглашений. Тем не менее на Украине есть силы, которые противодействуют такому развитию. Причём внутри украинской власти есть те, кто не заинтересован в прекращении войны», — заключил эксперт.

Наблюдатели ОБСЕ (слева) следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР в посёлке Золотое в Луганской области

РИА Новости

В свою очередь, украинский политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что удивился бы, если бы процесс в Петровском состоялся по намеченному графику.

«По-моему, уже затянули ожидание. Это было бы всё-таки в силах президента, если бы у него было желание. У него есть возможности, поддержка населения, армия, которая не против остановки войны. Давно можно было бы всё сделать, значит, будем считать, что это истинная воля и желание руководства Украины — затягивание конфликта. Выполнение Минских соглашений будет требовать ответа на вопросы, ради чего война начиналась, кто был причиной войны, почему столько людей погибло, кто должен это восстанавливать», — заключил политолог в беседе с RT.