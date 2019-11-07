В ДНР заявили о готовности к разведению сил в Петровском 9 ноября
- РИА Новости
Он выразил надежду, что Киев проявит здравый смысл и согласованно, синхронно и зеркально приступит к выполнению своих обязательств.
«Со своей стороны ещё раз подтверждаем готовность подразделений Народной милиции Донецкой народной республики 9 ноября приступить к выполнению практических мероприятий на ранее разведённом участке вблизи Петровского», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Он также проинформировал, что соответствующее уведомление было передано СММ ОБСЕ.
Ранее руководитель пресс-центра операции объединённых сил Андрей Агеев сообщил, что киевские военные готовы начать отвод сил в Петровском, поскольку режим тишины соблюдается там на протяжении семи суток.
В Золотом процесс стартовал 29 октября.