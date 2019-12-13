«ФРГ могла проявить больше воли»: почему оппозиция обвинила Меркель в «капитуляции» по вопросу «Северного потока — 2»

Федеральное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель «капитулировало» под давлением США в вопросе «Северного потока — 2», согласившись увязать газовую повестку с урегулированием ситуации на Украине. Об этом заявил официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре. Ранее парламентарий критиковал новые поправки к газовой директиве ЕС, которые осложняют реализацию «Северного потока — 2». По мнению экспертов, Берлин действительно мог более решительно защищать выгодный для себя экономический проект на общеевропейском уровне, однако не решился проявить политическую волю.

Правительство Ангелы Меркель «капитулировало» перед Вашингтоном в вопросе газопровода «Северный поток — 2». Такой точки зрения придерживается официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре.

Как заявил парламентарий в интервью российскому агентству РИА Новости, правительство ФРГ должно было немедленно преградить путь любым попыткам «торпедировать» важный для энергобезопасности Германии проект.

«В 2018 году госпожа Меркель очень чётко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС. Теперь США удалось связать «Северный поток — 2» с дестабилизированной ими же Украиной. Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — подчеркнул парламентарий.

Представитель фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре

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© Sven Braun/dpa

По мнению Котре, действующее правительство ФРГ «больше не в состоянии представлять интересы Германии». Политик также добавил, что ситуация на Украине не имеет ничего общего с экономическими проектами.

Как пояснил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин, говоря о том, что Штатам удалось увязать «Северный поток — 2» с украинской повесткой, немецкий парламентарий имел в виду недавние переговоры в нормандском формате, во время которых были подняты газовые вопросы.

«Меркель фактически увязала урегулирование конфликта в Донбассе с газовой темой. Решение этих двух вопросов делают проблему комплексной, соответственно, сложнорешаемой. Безусловно, это было сделано под давлением американцев, которые используют вассальную внешнюю политику по отношению к Германии», — считает эксперт.

Штеффен Котре ранее уже выступал с критическими заявлениями, комментируя в начале ноября дискуссию вокруг газовой директивы ЕС, затрагивающей проект «Северный поток — 2». По мнению представителя АдГ, Штаты хотят продать ФРГ свой дорогой сжиженный природный газ (СПГ), а федеральное правительство поддалось этому давлению.

«Директивы ЕС по газовому рынку направлены против газопровода «Северный поток — 2» и нашего газоснабжения. ЕС как вассал США хотел изначально предотвратить появление этого газопровода, а теперь, по меньшей мере, взять его под контроль. Между тем это чисто двусторонний экономический проект между Германией и Россией, который не подпадает под право ЕС. ЕС регулирует внутренний рынок, но не газопроводы между его членами и третьими странами», — подчеркнул Штеффен Котре.

Американское давление

Напомним, «Северный поток — 2» представляет собой экспортный газопровод, который прокладывается из России в Европу по дну Балтийского моря. Газовая магистраль состоит из двух веток, совокупная мощность которых составит 55 млрд куб. м газа в год. Вместе с газопроводом «Северный поток» объём газовых поставок по этому маршруту достигнет около 110 млрд куб. м газа в год. Как уточняется на сайте «Газпрома», «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца 2019 года. Оператором проекта выступает Nord Stream 2 AG — дочерняя компания «Газпрома».

С резкой критикой проекта ранее не раз выступали Вашингтон и Киев — украинская сторона опасается, что может лишиться доходов от транзита российского газа через свою территорию после запуска нового газопровода в обход Украины. Со своей стороны, Белый дом полагает, что наращивание поставок российского топлива на европейский рынок якобы угрожает энергобезопасности Евросоюза. Впрочем, по мнению аналитиков, реальным мотивом американской стороны в этом вопросе является не столько мнимая забота о европейских партнёрах, сколько желание потеснить конкурентов на европейском газовом рынке — в последние годы США стремятся нарастить экспорт СПГ.

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Американские политики открыто грозят санкциями компаниям, которые принимают участие в проекте «Северный поток — 2». Как ранее заявил глава комитета сената США по иностранным делам Джим Риш, такие рестрикции могут быть включены в итоговый вариант проекта американского оборонного бюджета на 2020 год.

Сенатор-республиканец Тед Круз написал в своём Twitter, что между Демократической и Республиканской партиями существует консенсус , что Штаты должны остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2».

«В ближайшие дни после одобрения в конгрессе президентом будет подписан законопроект, который включает нацеленные на это адресные санкции, в частности, меры наказания в отношении компаний, участвующих в прокладке трубопровода», — добавил законодатель.

Немецкий бизнес считает готовящиеся санкции США против «Северного потока — 2» недопустимым вмешательством в энергетическую политику Европы. С таким заявлением 12 декабря выступил союз немецких предприятий «Восточный комитет германской экономики».

«Реализация этих санкций, которые направлены непосредственно против европейских компаний, создаст значительную нагрузку на трансатлантические отношения», — говорится в заявлении союза.

In the coming days, Congress will pass and the president will sign into law targeted sanctions that will do exactly that, specifically penalizing the companies involved in installing the pipeline. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) 10 декабря 2019 г.

В то же время Дональд Трамп, ранее не раз критиковавший проект «Северный поток — 2», ещё 4 декабря сообщил, что хотя трубопровод является проблемой, но решить её Германия может самостоятельно. Отвечая на вопросы журналистов о введении санкций против газотранспортного проекта, американский лидер отметил, что это решение пока не принято.

При этом противодействие проекту осуществляется и на общеевропейском уровне. В марте 2019 года Европарламент принял резолюцию, в которой строительство газопровода «Северный поток — 2» называлось угрозой внутреннему рынку ЕС.

В апреле Совет ЕС утвердил новую версию газовой директивы, входящей в состав Третьего энергопакета, регулирующего европейский газовый рынок. За новые поправки проголосовали 27 стран Евросоюза, включая ФРГ. Согласно новым правилам, европейские нормы распространяются не только на сухопутные газопроводы, расположенные на территории европейских государств, но и на морские участки трубопроводов, проложенных в пределах территориальных вод европейских стран.

Согласно положениям Третьего энергопакета, один поставщик не может занимать весь объём трубопровода, часть мощностей должна резервироваться для альтернативных поставщиков, такие меры призваны якобы не допустить монополизацию рынка. Кроме того, правила подразумевают разделение функций оператора газопровода и поставщика — одна компания не может выполнять обе роли.

Впрочем, эти изменения не вызвали обеспокоенности у представителей концерна Nord Stream 2 AG. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» постпред России при ЕС Владимир Чижов.

По словам дипломата, Берлин может добиться исключений из новых правил для проекта «Северный поток — 2».

«Вопрос об изъятиях, в данном случае — для «Северного потока — 2», находится в компетенции той страны, куда соответствующий газопровод входит. Точка входа на территорию Европейского союза в данном случае находится в Германии. Поэтому решение вопроса оставляется за энергорегулятором ФРГ», — отметил Чижов.

Методом исключений

Действительно, в ноябре бундестаг принял законопроект, регулирующий порядок применения обновлённой газовой директивы ЕС в Германии. Как сообщается на сайте немецкого парламента, этот закон меняет определение соединительных трубопроводов в газовой отрасли.

«Цель состоит в том, чтобы распространить предписания внутреннего рынка природного газа в том числе и на газопроводы между страной ЕС и государством, не входящим в ЕС. В будущем предписания регулирующего права должны будут действовать вплоть до сухопутной или морской границы государства ЕС. Для уже существующих трубопроводов в не входящих в ЕС странах до 24 мая 2020 года существует процедура освобождения от предписаний», — уточняют авторы поправок.

Ангела Меркель

Reuters

© Hannibal Hanschke

Для «Северного потока — 2» будут применены правила, согласно которым только на отрезке протяжённостью в 12 морских миль у берегов Германии будет осуществляться анбандлинг — юридическое разделение права собственности. Регулировать работу на этом участке будут власти ФРГ, хотя изначально Еврокомиссия настаивала на том, чтобы это вошло в её компетенции.

По мнению Александра Камкина, говоря о «капитуляции» Берлина перед США, Штеффен Котреназывает своими именами вещи, которые стесняются озвучить социал-демократы.

«Берлин мог выступить открыто против принятия поправок к газовой директиве, и, безусловно, к его голосу наверняка бы прислушались другие европейские страны. Однако он просто промолчал. Механизм принятия решений в Брюсселе крайне сложный и во многом уже не зависит от воли национальных государств, но, например, опротестовать данное решение или озвучить негативную позицию при желании любая европейская страна может», — отметил эксперт, добавив, что, несмотря на препятствия, «Северный поток — 2» будет реализован в полной мере.

Схожей точки зрения придерживается директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. По мнению эксперта, официальный Берлин располагает достаточными рычагами для того, чтобы повлиять на принятие решений на уровне ЕС.

«Если бы правительство ФРГ проявило больше воли, то сейчас были бы более благоприятные условия для реализации проекта «Северный поток — 2». Правда, в своё время Берлин всё же достаточно жёстко объяснил США, что не следует пытаться блокировать проект. В целом ФРГ — хороший партнёр для Москвы, но всё же власти Германии могли бы проявить больше воли, чтобы чётко обозначить свою позицию», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, эксперты призывают не забывать о том, что партия «Альтернатива для Германии», от имени которой выступает Штеффен Котре, является оппонентом Ангелы Меркель и правящей коалиции. Поэтому за выпадами Котре против правительства могут скрываться политические мотивы.

«Партийные заявления являются элементом политической борьбы, особенно если учесть, что скоро в ФРГ должно смениться руководство», — отметил Вячеслав Кулагин.

По мнению Александра Камкина, правящая коалиция подходит к новому избирательному циклу весьма ослабленной.

«Задача фракции «Альтернатива для Германии» — войти в правительство, учитывая, что эпоха Меркель подходит к концу», — подытожил эксперт.