«Надеемся, что выйдем на окончательные договорённости»: Россия и Украина подготовили проект соглашения по транзиту газа

Представители России, Украины и Еврокомиссии подготовили проект соглашения по транзиту газа на переговорах в Берлине, заявил министр энергетики РФ Алексей Новак. По его словам, документ находится в «высокой степени готовности» и требует дальнейшего согласования. В Киеве прошедшую встречу назвали «качественной работой», похвалили состоявшиеся переговоры и представители ЕК. В пятницу, 20 декабря, в Минске пройдёт новая встреча по газу с участием главы «Газпрома» Алексея Миллера.

Россия и Украина подготовили проект детального протокола по транзиту газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с Украиной по газу при участии Еврокомиссии и ФРГ.

По словам Новака, участники дискуссии «очень хорошо поработали» и подготовили проект протокола, который находится в высокой степени готовности и требует согласования.

«Надеемся, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договорённости уже», — цитирует РИА Новости Новака.

Факт достижения договорённости подтвердили в Минэнерго Украины. Об этом высказался глава ведомства Алексей Оржель.

«Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к финальным договорённостям», — цитирует министра РИА Новости.

На результативность сегодняшней встречи указал и вице-президент ЕК Марош Шефчович. Он поблагодарил министра экономики и энергетики Германии за участие в переговорах и помощь в выработке соглашения.

Слева направо: вице-президент ЕК Марош Шефчович, министр энергетики РФ Александр Новак и глава Минэнерго Украины Алексей Оржель

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Шефчович уточнил, что дальнейшее обсуждение пройдёт в пятницу, 20 декабря. По его словам, детали соглашения станут известны не раньше, чем его одобрят в Москве и Киеве.

Позднее появилась информация, что эта встреча состоится в Минске, а «Газпром» будет представлять глава компании Алексей Миллер.

Кроме того, в субботу, 21 декабря, представители российского «Газпрома» встретятся с новой компанией «Оператор газотранспортной системы Украины». Эта организация сформирована для соответствия европейским правилам, которые гласят, что добывающая компания и оператор не могут быть одним лицом.

Новый контракт на транзит газа должен быть заключён уже с новообразованной компанией — оператором ГТС Украины.

Комментируя прогресс сторон в достижении единого решения, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер указал на важный аспект диалога между Москвой и Киевом.

«На мой взгляд, на сегодняшний момент главным оставшимся вопросом является желание Украины обратиться в международные инстанции и получить за это ещё дополнительные деньги. Очевидно, что в том случае, если этот вопрос будет решён, никаких других препятствий для восстановления контракта в каком-то виде я не вижу», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он предположил, что новое соглашение может оказаться совсем не таким, как ожидает Украина.

Газовое соглашение

Напомним, что в конце 2019 года истекает действующее соглашение о транзите газа между Россией и Украиной. Стороны систематически проводят консультации по этому вопросу, однако новая договорённость так до сих пор и не была достигнута.

Руководство «Газпрома» неоднократно отмечало, что до заключения нового договора требуется решить ряд принципиальных вопросов. Среди них глава компании Алексей Миллер ранее назвал урегулирование судебных споров между Москвой и Киевом и обсуждение вопроса готовности Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года.

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Отметим, что к настоящему времени, согласно решению Стокгольмского арбитража, российская сторона должна выплатить украинской порядка $3 млрд. «Газпром» с решением не согласен и оспаривает его в судебных инстанциях.

Об этом разбирательстве в ходе большой пресс-конференции высказался Владимир Путин. Он предположил, что речь идёт о политическом решении.

«Я убеждён, как юрист по базовому образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований (сидящим здесь тоже покажется это странным, но это интересно) решения Стокгольмского суда, там прописано: «В связи с тяжёлым экономическим положением на Украине». Чушь какая-то просто. Но написали. Хоть воздержались бы от такой записи», — отметил российский президент.

Он также подробно остановился на заинтересованности России в договорённости с Украиной по поводу транзита газа. Глава государства уточнил преимущества и недостатки этого маршрута для Москвы.

«Мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт, с тем чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы, мы хотим, это удобный маршрут, — сказал Путин. — Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю, он длиннее и просто для нас дороже. Но всё-таки в Центральную и Южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший, мы готовы его сохранять».

Он также напомнил, что Москва по-прежнему готова поставлять на Украину напрямую газ на выгодных условиях.