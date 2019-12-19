В Раде назвали возможные потери ВВП при прекращении транзита из России
«За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 млрд (кубометров газа. — RT) и заработала на этом $14 млрд. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно $2,5 млрд в год», — приводит РИА Новости его заявление в эфире телеканала «Россия 1».
Левочкин уточнил, что потенциальные потери составят около 2% ВВП страны.
Депутат выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский проявит политическую волю и решит вопрос с транзитом российского газа.
«Возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс», — подчеркнул он.
Ранее в МИД Украины заявили, что у Москвы и Киева ещё есть возможность договориться по газовому вопросу до конца 2019 года.