В Раде назвали возможные потери ВВП при прекращении транзита из России

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Сергей Левочкин заявил, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.

«За последние шесть лет, с 2014 года, Украина транзитировала 474 млрд (кубометров газа. — RT) и заработала на этом $14 млрд. Мы не можем позволить себе, как страна со слабой экономикой, лишиться такого источника доходов — приблизительно $2,5 млрд в год», — приводит РИА Новости его заявление в эфире телеканала «Россия 1».

Левочкин уточнил, что потенциальные потери составят около 2% ВВП страны.

Депутат выразил надежду, что украинский лидер Владимир Зеленский проявит политическую волю и решит вопрос с транзитом российского газа.

«Возможное непродление транзитного контракта — это абсолютный экономический нонсенс», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Украины заявили, что у Москвы и Киева ещё есть возможность договориться по газовому вопросу до конца 2019 года.