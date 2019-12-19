В МИД Украины прокомментировали слова главы «Нафтогаза» о транзите

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» допустил возможность нового соглашения с Россией о транзите газа.

Об этом он заявил, комментируя слова главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева о том, что вероятность подписания до 1 января «очень маленькая».

«Андрей Коболев — профессионал, который занимается этим вопросом. Я смотрю на эту ситуацию немного шире: это часть, которая… мы понимаем, как она укладывается в большой пазл всего этого. Мне всё-таки кажется, что есть возможность у нашей команды договориться об обеспечении Европы газом», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Коболев заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа «приближается к нулю».

Очередные трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом по вопросу транзита российского газа через украинскую территорию пройдут 19 декабря в Брюсселе.