Экс-депутат Рады оценил потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с Nation News прокомментировал заявление нынешнего депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергея Лёвочкина о том, что экономика Украины может потерять около $2,5 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа.

«Потери Украины в случае остановки транзита газа будут гораздо больше», — сказал Журавко.

По его словам, остановка транзита — это не только потеря ВВП, но и удар по промышленности, среднему бизнесу и другим сферам.

Ранее Лёвочкин заявил, что потенциальные потери составят около 2% ВВП страны.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что «Укртранснафта» и «Транснефть» продлили договор на транзит нефти через Украину на десять лет.