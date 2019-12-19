Новак заявил о подготовке проекта соглашения по газу с Украиной и ЕС
«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», — цитирует его ТАСС.
Также он выразил надежду, что стороны в ближайшее время выйдут на окончательные договорённости.
По словам министра, следующая встреча с Украиной по обсуждению транзита газа состоится в ближайшее время.
Ранее в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа.