Новак заявил о подготовке проекта соглашения по газу с Украиной и ЕС

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе переговоров в Берлине представители России, Украины и Еврокомиссии подготовили проект соглашения по газу.

«Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования», — цитирует его ТАСС.

Также он выразил надежду, что стороны в ближайшее время выйдут на окончательные договорённости.

По словам министра, следующая встреча с Украиной по обсуждению транзита газа состоится в ближайшее время.

Ранее в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа.