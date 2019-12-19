В Минэнерго Украины назвали качественными переговоры по газу в Берлине
«Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и, действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон», — приводит РИА Новости его слова.
В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе переговоров стороны подготовили проект соглашения по газу.
Ранее в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа.