В Минэнерго Украины назвали качественными переговоры по газу в Берлине

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Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что стороны очень качественно поработали над протоколом решения по транзиту российского газа через украинскую территорию. По его мнению, в ближайшее время стороны представят финальные договорённости.

«Мы очень качественно отработали конечный протокол решения, который нас приближает к подписанию финальных договоров, и, действительно, сейчас мы готовы представить для согласования с нашими столицами. В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон», — приводит РИА Новости его слова.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак заявил, что в ходе переговоров стороны подготовили проект соглашения по газу.

Ранее в Берлине начался новый раунд трёхсторонних переговоров о транзите российского газа.

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