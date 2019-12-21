Недобросовестная конкуренция: в МИД назвали причины санкций США против «Северного потока — 2»

Соединённые Штаты пытаются запретить другим странам развивать экономику, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ограничительные меры США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Ранее американский Минфин сообщил, что санкции против российских проектов газопроводов вступили в силу сразу после подписания Дональдом Трампом закона об оборонном бюджете.

Министерство финансов США пояснило, что санкции в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» вступили в силу сразу после утверждения Дональдом Трампом оборонного бюджета Соединённых Штатов.

«После подписания президентом 20 декабря 2019 года пункт 7503 закона об оборонном бюджете немедленно вступил в силу», — приводит РИА Новости сообщение американского ведомства.

Новый оборонный бюджет США предполагает, помимо прочего, ограничительные меры против российских газопроводов ради «защиты энергетической безопасности Европы». В частности, речь идёт о введении санкций в отношении судов, осуществляющих прокладку труб на глубине более 100 футов (30 метров), а также компаний, которые продают либо сдают в аренду такие суда. Вашингтон потребовал от таких организаций немедленно прекратить деятельность, связанную со строительством.

Также, согласно подписанному Трампом документу, госсекретарь и министр финансов Соединённых Штатов в течение 60 дней с момента вступления закона в силу должны представить список компаний, подпадающих под санкции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на сообщения о вступлении в силу ограничительных мер, подчеркнув, что США пытаются запретить другим странам развивать экономику.

«Государство с госдолгом в $22 трлн запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики», — отметила она.

По словам Захаровой, американская «идеология жизни взаймы» не выдержала мировой конкуренции.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — добавила представитель МИД России.

Стоит отметить, что ещё перед утверждением оборонного бюджета американским президентом швейцарская компания Allseas, которая участвует в прокладке почти всего морского участка «Северного потока — 2», заявила, что приостанавливает свою работу над проектом, и запросила у США разъяснений того, как именно будут применяться санкции.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в разговоре с RT также отметил, что США преследуют собственные коммерческие интересы.

«Это явная недобросовестная конкуренция, это продавливание интересов компаний США в конкурентной борьбе с европейскими и российскими компаниями, это беззастенчивая конвертация американского политического и экономического могущества в банальную коммерческую выгоду», — пояснил сенатор.

Он добавил, что американцы, вписывая санкции в оборонный бюджет, делают энергетику оружием. Косачёв также заявил о необходимости завершить реализацию «Северного потока — 2», отметив, что многое будет зависеть от действий российских партнёров.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с RT заявил, что решение о санкциях было ожидаемым. Он обратил внимание на то, что ограничительные меры касаются известных компаний, находящихся в Европе и Швейцарии. По его словам, важно посмотреть, как поведут себя европейцы — все те, кто являются потребителями российского газа, так как санкции ударят прежде всего не по России, а по Европе.

«Это экономическая война, попытка не просто остановить «Северный поток — 2», но и переориентировать Европу на американский сжиженный газ. Это нечестная и недобросовестная конкуренция, которая выражается вот в этих санкциях», — отметил сенатор.

Морозов добавил, что мера определённым образом затруднит реализацию «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», однако для обхода санкций и завершения проектов найдутся решения как правового, так и экономического свойства.

Напомним, «Турецкий поток» — реализуемый в настоящее время международный проект газопровода, прокладываемого по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. При этом планируется, что поставки будут осуществляться не только турецким потребителям, но и в страны Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность составит 31,5 млрд кубометров в год.

«Северный поток — 2» представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год, протянувшиеся от российского побережья через Балтийское море до Германии. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Против строительства «Северного потока — 2» активно выступают Украина, опасающаяся потери доходов от транзита российского газа, несколько европейских стран, среди которых Латвия, Литва и Польша, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Стороны призывают к прекращению строительства, заявляя, что проект представляет угрозу энергобезопасности Европы.

В свою очередь, Россия неоднократно заявляла, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим, а не политическим проектом и не предполагает прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT заявил, что действия США абсолютно незаконны, поскольку санкции направлены против лиц в третьих странах. Он отметил, что Соединённые Штаты хотят нарушить суверенитет Европы в сфере определения энергетической безопасности и получить недобросовестным путём преимущество в конкуренции за европейский рынок.

По мнению эксперта, возможность достроить газопровод всё равно будет, санкции не сильно замедлят завершение проекта.

«Вопрос в том, удастся ли европейским правительствам убедить администрацию США, что их действия неправомерны. Трубоукладчики, та же компания Allseas, могут завершить эту работу в течение одной-двух недель максимум. Или «Газпрому» и компании — оператору проекта придётся искать какой-то другой вариант завершения этого проекта», — добавил эксперт.