«Антиамериканские настроения будут расти»: как угроза санкций из-за «Северного потока — 2» влияет на отношения ФРГ и США

США навязывают Европе решения в экономике и угрожают санкциями, чем провоцируют рост антиамериканских настроений, в том числе и в Германии. Так российские парламентарии оценили заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая ранее предупредила о неприятии политики экстерриториальных санкций Соединённых Штатов. Американский конгресс одобрил оборонный бюджет, в котором предусмотрены рестрикции против европейских компаний, в том числе и немецких, за участие в строительстве «Северного потока — 2».

Если США не изменят свою политику относительно Германии, то взаимоотношения между странами продолжат ухудшаться. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Если американцы продолжат такую линию, то ухудшение отношений между США и ФРГ будет неизбежно. И это будет очень плохо как для Европы, так и для США. ФРГ — это флагман ЕС, одна из главных его стран. Если отношения ухудшаются, значит рушатся торговые отношения. А у них очень серьёзный объём торгового оборота», — сказал он в беседе с RT.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель критически высказалась по поводу рестриктивных мер США.

«Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока», — сказала Меркель 18 декабря.

При этом журналисты немецкой газеты Bild назвали слова канцлера Германии «явным объявлением войны».

По мнению Джабарова, ни о какой «войне» речи не идёт, однако отношения между Вашингтоном и Берлином действительно сильно ухудшились.

«Нет никакой войны, есть жёсткое ухудшение отношений. Просто непривычно, что подобное происходит между Германией и Штатами, которые многие десятки лет были близкими союзниками и жили в полном согласии», — отметил сенатор.

Перед заявлением немецкого канцлера сенат США одобрил военный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против иностранных компаний (в том числе и немецких), участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Теперь этот документ ожидает подписания президентом Дональдом Трампом.

Если использовать формулировку «война», то она носит «освободительный» характер, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов. Он считает, что в дальнейшем антиамериканские настроения будут расти.

«Можно говорить о начале некоего «освободительного движения», «освободительной войны» от влияния США на Европейском континенте. Поскольку очевидно, что те санкции и те решения, которые они навязывают Европе, идут вразрез с экономическими интересами европейских государств и преследуют исключительно интересы Соединённых Штатов. Поэтому, безусловно, эти антиамериканские настроения будут расти и соответствующие решения будут приниматься», — сказал он RT.

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«Нельзя прибегать к санкциям»

Против санкций высказывались и другие известные немецкие политики. Так, сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен назвала ограничения «не особо дружественным шагом» и отметила, что на это нужно дать дипломатический ответ.

«Сейчас нужно на это отреагировать, но, разумеется, дипломатическими средствами», — сказала она в эфире телеканала ZDF.

Схожее мнение в интервью медиагруппе Funke высказал лидер фракции Европарламента «Европейская народная партия», евродепутат от Германии Манфред Вебер.

«Действия США по отношению к «Северному потому — 2» являются неподобающими, — сказал он. — Нельзя прибегать к санкциям в отношении друга и партнёра и брать в заложники экономику».

Противоречия по «Северному потому — 2» не единственные в отношениях Германии и США. Вашингтон продолжает настаивать на увеличении финансирования Берлином военных расходов.

Так, в июне Трамп заявил, что США защищают Германию, в то время как Берлин платит Москве за энергоресурсы. Таким образом, пояснил американский президент, ФРГ «платит потенциальному противнику, от которого мы должны её защищать».

«Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. Итак, они платят России миллиарды долларов, и при этом мы должны защищать Германию. Германия уклоняется от выплат», — заявил он в интервью Fox Business.

А в начале декабря посол США в Берлине Ричард Гренелл напомнил, что Германия не выполняет требование НАТО о 2% оборонных расходов в бюджете.

«Германия, которая является самой богатой страной в Европе, в следующем году повысит свои расходы на оборону с 1,38% до 1,42% от ВВП. Однако, исходя из нынешних бюджетных показателей, к 2023 году они понизятся до 1,25%. Канцлер Ангела Меркель называла цель в 2% ВВП к 2031 году «реалистичной, но сложной». До сих пор её правительство не предложило альянсу убедительного плана, как было обещано в 2014 году», — написал он в авторской статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отношения Германии и США на данный момент невозможно сравнивать с теми, какими они были во время президентства Барака Обамы, считает исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.