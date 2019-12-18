В поисках ограничений: сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока — 2»
Сенат США во вторник одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год. Документ под названием National Defense Authorization Act (NDAA) включает в себя расходы на $738 млрд, в том числе санкции против газопровода «Северный поток — 2» и военную помощь Украине.
Объём заложенного в бюджет финансирования оказался на 3,1% больше, чем в прошлом году. Сумму бюджета в Палате представителей согласовали ещё 9 декабря 377 голосами «за» и 48 — «против». В сенате документ получил поддержку 86 человек при 8 голосах против.
Для вступления в силу бюджет должен подписать президент Дональд Трамп. Сам он ранее высказался у себя в Twitter, что намерен одобрить документ сразу после сената, поскольку в бюджет попали «все его приоритеты», в частности, формирование Космических войск и стена на южной границе США.
- Сенат США
- Reuters
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Вместе с тем в документ также вошла финансовая поддержка Украины на сумму в $300 млн и санкции против «Северного потока — 2».
Напомним, что так называется газопровод из двух морских нитей общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, протянувшийся от российского побережья через Балтийское море до Германии.
Вошедшие в бюджет ограничения против «Северного потока — 2» нацелены на иностранные компании и лица, которые продавали, сдавали в аренду или как-то ещё предоставляли корабли для строительства магистрали. В документе указано, что речь идёт о судах, которые принимали участие в прокладке труб на глубине более 100 футов ниже уровня моря.
В перечне мер воздействия на попадающих под это описание лиц в документе упомянуты невыдача и отзыв имеющихся виз и блокировка находящихся на территории США их активов.
В беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин обратил внимание на то обстоятельство, что в документе сами компании, которые могут попасть под санкции, не перечислены, их лишь предстоит установить, причём после вступления документа в силу.
«На то, чтобы выявить эти компании, отводится 60 дней, после того, как они буду выявлены, 30-дневный период, когда эти компании должны свернуть свою деятельность, чтобы не попасть под санкции», — отметил эксперт.
Также он указал, что сейчас Германия «очень активно давит в информационном поле для того, чтобы обозначить свою позицию для Вашингтона».
Согласно позиции германской стороны, Берлин отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.
«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции», — заявил 12 декабря глава МИД ФРГ Хайко Маас, комментируя возможное введение американских санкций против «Северного потока — 2».
«Тщательно изучить конкретные последствия»
Накануне обнародования решения сената в немецкой газете Bild появился материал о позиции руководства Германии относительно американских санкций, связанных со строительством «Северного потока — 2».
Авторы статьи называют первоисточником конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.
«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», — цитирует газета документ.
Напомним, последний фрагмент газовой магистрали, на который до недавних пор не было разрешения, должен быть проложен в Дании. Руководство этой страны одобрило работы по газопроводу в конце октябре 2019 года.
Исходя из содержания документа, Берлин видит вероятность сценария, что трубопровод можно будет завершить в течение 30-дневного периода. Такой временной отрезок, согласно закону, позволяет сторонам окончить работу без штрафных санкций в отношении участников.
В материале говорится, что правительство ФРГ после подписания президентом США Дональдом Трампом санкций против «Северного потока — 2», намерено «тщательно изучить конкретные последствия», после чего будет принято решение о «конкретных мерах» в качестве ответа.
Говоря о вероятности введения США санкций, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил, что такой вариант развития событий предполагался давно.
«Как минимум ещё в 2017 году был принят акт «О противодействии противникам США посредством санкций». И тогда уже американские власти могли вводить санкции, но они это до сих пор не делают, потому что такого рода санкции слишком сильно ссорят Европу и Америку в сфере бизнеса. Что тогда эти санкции были опасны для Америки в стратегическом смысле, что сейчас», — пояснил Митрахович.
Добавим, что в начале декабря глава российского МИД Сергей Лавров исключил, что реализация «Северного потока — 2» остановится из-за действий американского конгресса.
Как сказал министр, выступая в российском посольстве в Вашингтоне, «конгресс сейчас буквально обуреваем желанием сделать всё, чтобы разрушить наши (с Россией. — RT) отношения».
«Дело, начатое администрацией (бывшего президента США. — RT) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — заключил Лавров.
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