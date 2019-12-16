Оператор «Северного потока — 2» намерен изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», обратилась к Германии с запросом на прокладку труб у берегов ФРГ в зимние и весенние месяцы 2020 года. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании.

Как отмечает РИА Новости, запрос компании будет рассматриваться 16 декабря, но решение будет вынесено позже.

6 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» близки к завершению. Как уточнил президент России, его ввод в эксплуатацию не означает отказа от транзита газа через Украину.

12 декабря вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.

Заявление украинского политика основывалось на сообщениях СМИ о том, что палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает администрации американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».