Оператор «Северного потока — 2» намерен изменить условия прокладки труб
Как отмечает РИА Новости, запрос компании будет рассматриваться 16 декабря, но решение будет вынесено позже.
6 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» близки к завершению. Как уточнил президент России, его ввод в эксплуатацию не означает отказа от транзита газа через Украину.
12 декабря вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
Заявление украинского политика основывалось на сообщениях СМИ о том, что палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает администрации американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».