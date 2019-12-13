Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

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Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.

Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время своего выступления в экспертном центре German Marshall Fund в Вашингтоне.

«Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под «Северный поток — 2», нужно незамедлительно прекратить свою деятельность», — сказал он, отметив, что над этим должны работать американские власти.

Ранее СМИ сообщали, что палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает администрации американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».

Позднее президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».

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