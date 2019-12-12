В МИД ФРГ прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал возможное введение американскими властями санкций против участников проекта «Северный поток — 2».

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

По словам Мааса, немецкая сторона отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.

«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции», — заявил министр.

Ранее СМИ сообщали, что палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает администрации американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».

Позднее президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

В свою очередь, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».