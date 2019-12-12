В МИД ФРГ прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.
По словам Мааса, немецкая сторона отвергает любые нападки извне, а также экстерриториальные санкции.
«Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США. Мы принципиально отвергаем нападки извне и экстерриториальные санкции», — заявил министр.
Ранее СМИ сообщали, что палата представителей США поддержала законопроект, который предписывает администрации американского лидера Дональда Трампа ввести санкции против «Северного потока — 2».
Позднее президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
В свою очередь, официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».