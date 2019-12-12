В ФРГ заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре считает, что правительство Германии «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».

По словам депутата, проект важен для энергобезопасности ФРГ, и попытки «торпедировать» его реализацию должны были вынудить правительство канцлера Ангелы Меркель встать на его защиту.

«В 2018 году госпожа Меркель очень чётко дала понять, что «Северный поток — 2» является чисто двусторонним экономическим проектом между Германией и Россией, на который не распространяется законодательство ЕС», — сказал Котре РИА Новости.

Он подчеркнул, что теперь США удалось связать «Северный поток — 2» «с дестабилизированной ими же Украиной»

«Под давлением США федеральное правительство подчинилось этой экономической атаке и капитулировало», — указал политик, подчеркнув, что стабильность Украины «не имеет ничего общего с другими экономическими проектами».

В декабре стало известно, что Вашингтон собирается добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.

Как отметила представитель Минэкономики ФРГ, правительство Германии следит за дискуссиями в США по планам ввести санкции против участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить