В Германии заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США
- РИА Новости
«Мы наблюдаем за ситуацией в США и дискуссиями, которые ведутся там в конгрессе. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций ясна: мы отвергаем их», — приводит ТАСС слова представителя Минэкономики.
Она отметила, что немецкая сторона ожидает, какие решения будут конкретно приняты в конгрессе.
В декабре стало известно, что Вашингтон собирается добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».
Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.