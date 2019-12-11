В Германии заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США

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Представитель Минэкономики ФРГ заявила, что правительство Германии следит за дискуссиями в США по планам ввести санкции против участвующих в реализации проекта «Северный поток — 2» и отвергает экстерриториальные санкции Вашингтона.
В Германии заявили, что отвергают экстерриториальные санкции США
  • РИА Новости

«Мы наблюдаем за ситуацией в США и дискуссиями, которые ведутся там в конгрессе. Наша принципиальная позиция относительно экстерриториальных санкций ясна: мы отвергаем их», — приводит ТАСС слова представителя Минэкономики.

Она отметила, что немецкая сторона ожидает, какие решения будут конкретно приняты в конгрессе.

В декабре стало известно, что Вашингтон собирается добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2».

Американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.

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