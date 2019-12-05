Сенат США намерен вскоре принять закон по борьбе с энергетическим влиянием России

Короткая ссылка
Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что политик выразил надежду, что в ближайшее время сенат примет законопроект «по установлению нового финансового механизма, продвигающего энергетическую независимость» Восточной Европы.

По его словам, данная схема будет предполагать выделение $1 млрд.

«Он (законопроект. — RT) был принят палатой представителей, и, надеюсь, очень очень скоро будет принят в сенате», — добавил Мерфи.

Вместе с этим он отметил, что сомневается в том, что США смогут остановить строительство «Северного потока — 2».

«Я не знаю, каков будет конечный итог по «Северному потоку — 2», но я сомневаюсь в наших возможностях остановить его, учитывая то, насколько далеко он продвинулся», — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить