Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты пока не приняли решения по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Мы ещё не определились с этим. Я считаю это (газопровод. — RT) проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия», — сказал он.

Вместе с этим Трамп добавил, что обсудит ситуацию вокруг «Северного потока — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в США отмечали, что конгресс может включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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