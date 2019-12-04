Трамп прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает ТАСС.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты пока не приняли решения по поводу санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Мы ещё не определились с этим. Я считаю это (газопровод. — RT) проблемой, но это проблема, с которой должна разобраться сама Германия», — сказал он.

Вместе с этим Трамп добавил, что обсудит ситуацию вокруг «Северного потока — 2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в США отмечали, что конгресс может включить санкции против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».