Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

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Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2».
Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление АНК.

«Санкции против «Северного потока — 2» — это удар по Европе и тесному союзнику Германии... Настало время Берлину и Брюсселю занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами. На карту поставлена независимость Европы в сфере энергетической политики», — указал он.

По его словам, газопровод повышает энергобезопасность Европы, а также гарантирует потребителям выгодные цены по сравнению с более дорогим американским сжиженным газом.

«Новые меры, направленные против «Северного потока — 2», затрагивают скорее не Россию, а европейские предприятия и германские энергетические интересы. Европе следует отвечать контрсанкциями на меры, которые ей вредят», — заключил он.

Ранее официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре заявил, что правительство ФРГ «капитулировало» перед США по вопросу «Северного потока — 2».

В ноябре заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН оценил заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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