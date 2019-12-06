Путин прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» близки к завершению, его ввод в эксплуатацию не означает отказа от транзита газа через Украину, заявил российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства на встрече с представителями немецкого бизнеса, речь идёт об экономической целесообразности, передаёт ТАСС.

«Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2», ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объёмы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту», — указал Путин.

По его словам, это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

«Хочу подчеркнуть: это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нём участие. И так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, ещё раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины», — добавил он.

Ранее в австрийском концерне OMV сообщили о возобновлении работ по прокладке «Северного потока — 2».

Ситуацию с газопроводом также прокомментировал американский президент Дональд Трамп, отметив, что США пока не приняли решения по поводу санкций в отношении проекта.

Он также подчеркнул, что газопровод является вопросом, c которым «должна разобраться сама Германия».