Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»
- @NordStream2
Об этом сообщает РИА Новости.
«Я вижу, что они (Nord Stream 2 AG. — RT) показывают прогресс, они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его», — сказал он.
Ранее в сенате США призвали ввести санкции против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний с целью задержки проекта.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН назвал такое предложение США бесцеремонным вмешательством в дела Европы.