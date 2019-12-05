Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

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Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил о возобновлении работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2».
Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»
  • @NordStream2

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вижу, что они (Nord Stream 2 AG. — RT) показывают прогресс, они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его», — сказал он.

Ранее в сенате США призвали ввести санкции против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний с целью задержки проекта.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН назвал такое предложение США бесцеремонным вмешательством в дела Европы.

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