Специалисты возобновили работу по прокладке «Северного потока — 2»

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил о возобновлении работ по прокладке газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я вижу, что они (Nord Stream 2 AG. — RT) показывают прогресс, они продолжили прокладку газопровода и не тратят время на разговоры, а просто строят его», — сказал он.

Ранее в сенате США призвали ввести санкции против участвующих в строительстве «Северного потока — 2» компаний с целью задержки проекта.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества экономист Василий Колташов в беседе с ФАН назвал такое предложение США бесцеремонным вмешательством в дела Европы.