В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

«Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект», — сказал он.

Сенатор Тед Круз задал дипломату уточняющий вопрос, добились ли США успехов в этом деле.

«На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен», — ответил Хейл.

Ранее сенатор Джим Риш заявлял, что конгресс США собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет на 2020 год.

Как отмечал заместитель министра энергетики США Марк Менезес, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» предоставят России «больше рычагов влияния в Европе».

В апреле госсекретарь США Майк Помпео, выступая в конгрессе, заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».