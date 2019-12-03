В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»

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США замедлили реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», но он не остановлен. Об этом заявил заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.
В США заявили, что замедлили реализацию «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Paul Langrock

«Мы используем наши дипломатические средства, чтобы добиться нашей цели и остановить этот проект», — сказал он.

Сенатор Тед Круз задал дипломату уточняющий вопрос, добились ли США успехов в этом деле.

«На данном этапе мы замедлили его, но он не остановлен», — ответил Хейл.

Ранее сенатор Джим Риш заявлял, что конгресс США собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет на 2020 год. 

Как отмечал заместитель министра энергетики США Марк Менезес, «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» предоставят России «больше рычагов влияния в Европе».

В апреле госсекретарь США Майк Помпео, выступая в конгрессе, заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2».

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