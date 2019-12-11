Лавров: «Северный поток — 2» из-за конгресса США не остановится
«Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией (бывшего президента США Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — сказал Лавров.
Ранее американский сенатор Крис Мёрфи заявил, что сенат США намерен вскоре принять законопроект, нацеленный на борьбу с энергетическим влиянием России в Европе.
В Восточном комитете немецкой экономики заявили о том, что санкции против «Северного потока — 2» направлены против суверенитета ЕС и ставят под вопрос достижение договорённостей по итогам саммита «нормандской четвёрки» по Украине.
RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции Лаврова в Вашингтоне.