Bild: Германия готовится к санкциям США против «Северного потока — 2»

Германия готовится к введению санкций США из-за реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», решения об ограничительных мерах Вашингтона можно ожидать на текущей неделе. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики ФРГ.

«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», — цитирует газета документ.

Как указывается, в немецком ведомстве считают, что США не планируют прямых санкций в отношении Германии или Nord Stream 2 AG.

По информации издания, под санкции может подпасть швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое занимается прокладкой последних элементов газопровода.

Согласно документу, Берлин видит шансы на то, что трубопровод можно будет завершить в течение 30-дневного периода, который, согласно закону, позволяет сторонам завершить работу без штрафных санкций в отношении участников.

Подчёркивается, что правительство ФРГ после подписания президентом США Дональдом Трампом законопроекта, который включает в себя санкции против «Северного потока — 2», намерено «тщательно изучить конкретные последствия», после чего будет принято решение о «конкретных мерах» в качестве ответа.

При этом представительница Министерства экономики и энергетики Германии отказалась комментировать сообщения о том, что правительство ожидает введения санкций против газопровода.

«Мы не комментируем подобные публикации. Нашу позицию мы регулярно озвучиваем на брифингах. Мы не принимаем экстерриториальные санкции», — приводит РИА Новости её слова.

В начале декабря Bild, ссылаясь на источники, писала, что США собираются добиться введения санкций против европейских компаний, которые участвуют в реализации «Северного потока — 2».

Указывалось, что ограничения против партнёров проекта в ЕС войдут в закон о военном бюджете США на следующий год. Под санкции, как писало издание, может подпасть Allseas из Швейцарии.

Как подчёркивал глава МИД России Сергей Лавров, действия конгресса США не остановят работу «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».