В Германии выступили против санкций США по «Северному потоку — 2»

В Германии считают необходимым дать ответ в случае введения Соединёнными Штатами санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Сейчас нужно на это отреагировать, но, разумеется, дипломатическими средствами», — цитирует ТАСС сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен.

По её словам, введение санкций — «не особенно дружественный шаг» со стороны США.

В свою очередь, глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес отметил, что Евросоюзу нужно быстро разработать инструменты для предотвращения или компенсаций от санкций против газопровода.

«ЕС должен быстро разработать инструменты, которые предотвращают или компенсируют такое вмешательство в суверенные права Европы извне. Федеральное правительство должно теперь продвинуть эту дискуссию в Брюсселе», — приводит его слова РИА Новости.

17 декабря газета Bild сообщила, что Берлин готовится к введению санкций США из-за «Северного потока — 2».

Позднее в сенате США одобрили бюджет на следующий год, который предполагает в том числе санкции против газопровода.

Как сказали в Кремле, возможные санкции являются примером недобросовестной конкуренции. Возможность таких санкций прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель, отметив, что ФРГ выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести.

Подробности — в материале RT.