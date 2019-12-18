В Кремле оценили возможные санкции против «Северного потока — 2»
- РИА Новости
«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции», — сказал он.
Как указал представитель Кремля, такие действия свидетельствуют о распространении своего «искусственного доминирования на европейские рынки».
«Навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной, соответственно, продукции, имеется в виду более дорогой природный газ», — добавил Песков.
17 декабря газета Bild, ссылаясь на документ Министерства экономики и энергетики Германии, писала, что Берлин готовится к введению американских санкций из-за реализации «Северного потока — 2».
Указывалось, что решения об ограничительных мерах можно ожидать на текущей неделе.
Позднее сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, который подразумевает в том числе санкции в отношении газопровода.
Чтобы бюджет вступил в силу, его должен подписать американский лидер Дональд Трамп.
Подробнее — в материале RT.