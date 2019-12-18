Меркель оценила возможность санкций против «Северного потока — 2»

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Германия выступает против экстерриториальных санкций, которые США могут ввести в связи с реализацией проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом, выступая в бундестаге, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Меркель оценила возможность санкций против «Северного потока — 2»
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«Мы выступаем против экстерриториальных санкций», — сказала она, отвечая на вопросы. Её слова приводит Интерфакс.

При этом она сказала, что такие санкции могут негативно отразиться на переговорах по газу между Россией и Украиной.

«Эти переговоры проходят довольно обнадёживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по «Северному потоку — 2», — цитирует канцлера РИА Новости.

17 декабря газета Bild писала, что Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока — 2».

Позднее сенат США одобрил бюджет на 2020 год, который подразумевает в том числе санкции против газопровода

В Кремле сказали, что возможные санкции являются примером недобросовестной конкуренции.

Подробности — в материале RT.

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