«Не принимаем этой практики»: Меркель выступила против санкций США в отношении «Северного потока — 2»

Власти Германии выступают против практики применения США экстерриториальных санкций, включая рестрикции в отношении проекта «Северный поток — 2». Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, подчеркнув, что Берлин намерен «решительно вести переговоры» по этому вопросу. Глава правительства Германии также выразила опасение, что санкции, введение которых предполагает одобренный накануне сенатом США оборонный бюджет, могут плохо сказаться на переговорах по газу между Россией и Украиной. В Кремле связали новые ограничения против «Северного потока — 2» с недобросовестной конкуренцией на топливном рынке и навязыванием Европе более дорогой продукции. Вместе с тем эксперты отмечают, что США уже не удастся помешать реализации проекта и это понимают даже в Вашингтоне, продолжая санкционную политику скорее для поддержания определённого информационного фона.

Германия выступает против практики применения властями США экстерриториальных санкций, в том числе против проекта «Северный поток — 2», и намерена «решительно» поднимать этот вопрос на переговорах. Такое заявление в ходе выступления в бундестаге сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Мы против экстерриториальных санкций, и это не со времён вчерашнего решения, но и в отношении Ирана у нас та же проблема​​​. Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно, что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние, будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2», — цитирует Меркель РИА Новости.

Федеральный канцлер также выразила мнение, что рестрикции против участников строительства магистрального газопровода, введение которых предполагает одобренный накануне сенатом оборонный бюджет США на 2020 год, могут плохо сказаться на переговорах по газу между Россией и Украиной.

«Я указала на то, и это очень важно для меня, что в настоящее время с Украиной ведутся переговоры о газовом соглашении после 31 декабря 2019 года​​​... Что эти переговоры проходят довольно обнадеживающе, и в этой связи было бы неблагоприятно, если бы Украина не получила транзитных сборов, потому что переговоры были бы осложнены, потому что мы, с другой стороны, имеем эту позицию по «Северному потоку — 2», — отметила Меркель.

Также в среду, 18 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, смогут ли американские санкции помешать строительству газопровода, выразил уверенность в том, что проект будет завершён несмотря на вводимые против него ограничения, и раскритиковал политику, которую проводит вашингтонская администрация.

«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу. Такие действия являются, собственно, непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки», — подчеркнул Песков.

Он пояснил, что речь фактически идёт о навязывании европейским потребителям более дорогой, а значит, неконкурентоспособной продукции. «Имеется в виду более дорогой природный газ», — отметил пресс-секретарь.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, власти ФРГ сейчас поставлены в сложную ситуацию, поскольку, с одной стороны, они должны отстаивать интересы энергобезопасности страны и крупного бизнеса, а с другой — соответствовать своим обязательствам в рамках западного мира.

«Есть определённая зависимость от торгово-экономических связей с США, есть евро-атлантическая солидарность, и есть блок НАТО, который соединяет эти два государства и обязывает их проводить согласованную политику», — отметил собеседник RT.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя принятие в сенате США оборонного бюджета, отметил, что американские санкции могут создать некоторые проблемы, но не помешать реализации проекта.

Морозов добавил, что санкции Вашингтона направлены не столько против России, сколько против Германии и других стран Европы. «И немцы не позволят американцам лишить их суверенного права торговать с Россией. Поэтому наш ответ один: дать газ в Европу уже в ближайшее время через трубы «Северного потока — 2», — отметил он.

Укладка трубопровода в земле Мекленбург — Передняя Померания (Германия)

globallookpress.com

© Stefan Sauer/dpa

Реакция Европы

Интересно, что в Вашингтоне, похоже, также не верят, что новые санкции смогут как-то помешать завершению «Северного потока — 2». Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США, в Белом доме практически нет рычагов влияния на Россию в этом вопросе. Но несмотря на это, по словам одного из чиновников, США и далее намерены создавать препятствия для реализации российских энергетических проектов.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT выразил мнение, что Вашингтон осознаёт свою беспомощность в этом вопросе, но продолжает упорствовать просто для того, чтобы обозначить свою позицию.

«Главное основание — показать свою политическую позицию всему миру, что США всегда правы, хотя они и признали, что опоздали с санкциями прямого действия. Я думаю, что это делается исключительно из политических соображений», — пояснил Пикин.

В сложившейся ситуации важна будет реакция европейских стран, считает эксперт. По его словам, Брюсселю «неплохо бы сохранить лицо и как-то на это отреагировать, а не просто в очередной раз промолчать».

Немецкое издание Bild отмечает, что в Германии нет единства по поводу новых санкций США, под которые может подпасть компания — оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG. Так, в Министерстве экономики полагают, что штрафные меры не направлены непосредственно против Германии, однако в МИД ФРГ считают действия Штатов вмешательством в энергетическую политику Европы и осуждают их.

«Ясная позиция министра иностранных дел Хайко Мааса по санкциям США против Германии: «Европейская энергетическая политика решается в Европе, не в США. Нападки извне и санкции экстерриториального действия мы категорически отклоняем», — написал в Twitter госминистр МИД Германии Нильс Аннен.

Ранее сообщалось, что Берлин готовится к возможным санкциям США: после введения ограничений правительство ФРГ намерено «тщательно изучить конкретные последствия», после чего будет принято решение о «конкретных мерах» в качестве ответа.

Помимо Германии проект «Северный поток — 2» поддерживают также Франция и Австрия, отмечает Сергей Пикин. По его словам, против выступают лишь те страны, которые изначально были негативно настроены против России, например Польша, Украина и государства Прибалтики.

Санкционный тренд

Введение всё новых санкций со стороны США в условиях, когда уже даже в Белом доме понимают их бесполезность, может объясняться ещё и тем, что американское руководство просто не может по-другому, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

«Санкции в отношении «Северного потока — 2» уже носят тенденционный характер. Американцы уже заточены на подобного рода тренд, пропаганду. Важна даже не эффективность санкций, а именно их существование. Этот тренд незыблем, важна показательность», — рассказал собеседник RT.

Он также отметил, что неэффективность американских ограничительных мер в отношении строящегося трубопровода обусловлена ещё и тем, что в Вашингтоне нет единства.

«У самого Трампа взгляды на «Северный поток — 2» не совсем такие, как, допустим, у конгрессменов. Если бы он хотел, он бы давно ввёл санкции, у него эта опция всегда была. Он бы ввёл санкции и создал бы проблемы на начальных этапах реализации «Северного потока — 2». Сейчас, когда эта стройка завершена, эти санкции уже неэффективны, мягко говоря», — заключил Пасечник.