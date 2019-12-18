Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»

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Американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США.
Bloomberg: США признали беспомощность перед «Северным потоком — 2»
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По словам двух собеседников агентства, у Вашингтона практически нет рычагов влияния на Россию в этом вопросе.

Как отмечается, одобрение сенатом законопроекта об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает ввести санкции против СП-2, уже мало что меняет.

При этом, как рассказал один из чиновников, Соединённые Штаты планируют создавать препятствия для реализации других российских энергетических проектов.

Планируется, что Вашингтон будет уделять больше внимания данной теме после прибытия в Москву нового посла Джона Салливана.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что введение ограничительных мер против европейских участников проекта создаст некоторые проблемы, но не помешает его завершению.

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