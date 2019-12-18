В Совфеде оценили последствия санкций США для «Северного потока — 2»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил возможные последствия санкций США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, введение со стороны США ограничительных мер против европейских компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2», создаст некоторые проблемы, но не сможет помешать реализации проекта.

«Проблемы проекту «Северный поток — 2» решение палаты конгресса США, безусловно, создаст. То есть трудностей в его реализации прибавится. Но проект уже не остановить», — цитирует его РИА Новости.

Морозов подчеркнул, что санкции Вашингтона в этом случае направлены не столько против России, сколько против Германии и других стран Европы.

«И немцы не позволят американцам лишить их суверенного права торговать с Россией. Поэтому наш ответ один: дать газ в Европу уже в ближайшее время через трубы «Северного потока — 2», — подчеркнул сенатор.

Ранее стало известно, что сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который предусматривает средства на санкции против «Северного потока — 2».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев выразил благодарность «друзьям за рубежом» за поддержку санкций в отношении проекта газопровода.