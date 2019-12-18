В Совфеде оценили сообщения СМИ о беспомощности США перед СП-2

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Анна Лушникова
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что американские власти признали бесполезность мер против «Северного потока — 2».
В Совфеде оценили сообщения СМИ о беспомощности США перед СП-2
  • Reuters
  • © Stine Jacobsen

«То, что происходит сейчас, — это психологическое давление. Очень многие вещи надо рассматривать в контексте американской внутренней политики. Им не столько важно, что произойдёт с «Северным потоком — 2» или с Европой, сколько то, как они будут позиционировать себя перед американским обществом и избирателями», — сказал Климов.

По словам сенатора, внутренний дискурс США на сегодняшний день преобладает над внешними проблемами.

«Сейчас они нападают друг на друга, пользуясь раскрученными фобиями, в том числе и той, которая называется «русские идут», — заключил он.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники в администрации президента США сообщило, что американские власти признают, что уже не могут помешать реализации проекта газопровода.

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