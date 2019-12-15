«Путин и Зеленский используют разную терминологию»: Песков рассказал подробности встречи «нормандской четвёрки»

Во время встречи в нормандском формате президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский начали диалог, однако не смогли достичь согласия по ряду вопросов. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что разговор в ходе саммита носил рабочий характер, хотя были попытки перейти на повышенные тона. Кроме того, Песков сообщил, что украинская сторона пыталась изменить текст итогового коммюнике, который был согласован заранее.

Лидеры России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский пока не могут достичь согласия по ряду вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале Песков отметил, что лидеры начали диалог, однако используют «разную терминологию». Он также напомнил, что президентам удалось поговорить «с глазу на глаз» в ходе нормандского саммита в Париже.

«Я думаю, что минут 10—15 они проговорили с глазу на глаз, что не так коротко. Потом их прервал президент Макрон, который настаивал на продолжении работы в нормандском формате», — рассказал Песков.

При этом ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что участники переговоров в Париже разговаривали на повышенных тонах. Руденко высказал мнение, что дискуссия о Минских соглашениях была достаточно откровенной, порой острой. По его словам, стороны приехали на переговоры, имея совершенно разные взгляды на решение проблемы.

«Как мне говорили, действительно, разговор был на высоких тонах, и какое-то время там даже были идеи серьёзным образом переработать документ, который был согласован в сентябре (проект итогового коммюнике. — RT), но твёрдость нашего лидера всё это предотвратила», — отметил замминистра.

В свою очередь, Дмитрий Песков, комментируя слова Руденко, отметил, что попытки перейти на повышенные тона действительно были, но при этом разговор носил рабочий характер.

Он также подтвердил, что украинская сторона пыталась отредактировать текст итогового коммюнике.

Дмитрий Песков отметил, что считает главным достижением саммита в Париже подтверждение всеми сторонами приверженности Минским соглашениям. Песков также выразил надежду, что следующая встреча в нормандском формате может стать ещё более результативной.

Напомним, 9 декабря в столице Франции прошли переговоры в нормандском формате, на которых присутствовали лидеры России, Украины, Германии и Франции. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление по урегулированию конфликта в Донбассе. В коммюнике говорится о необходимости добиться полного прекращения огня до конца 2019 года, осуществить разведение вооружений, провести обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

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Как подчёркивается в документе, участники нормандского формата заинтересованы в согласовании деталей закона об особом статусе Донбасса, который должен принять Киев, в рамках как самой «нормандской четвёрки», так и трёхсторонней контактной группы, в которую входят ДНР и ЛНР.

Кроме того, в коммюнике говорится о необходимости имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующий саммит на высшем уровне лидеры планируют провести через четыре месяца.

Помимо основных переговоров, на полях саммита прошло несколько двусторонних встреч, в том числе Путина и Зеленского. Президенты общались около полутора часов и обсудили ряд вопросов, в частности, касающихся транзита российского газа в Европу через Украину.

Песков отметил, что трудности в решении газового вопроса остаются, поскольку некоторые позиции Киева неприемлемы для Москвы. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что сохранение транзита топлива через Украину «возможно только при условии сохранения условий экономической и коммерческой целесообразности для нашего поставщика, то есть «Газпрома».

Военнослужащие украинских вооружённых сил в Донецкой области, Украина

Reuters

© Oleksandr Klymenko

Пресс-секретарь Владимира Путина также прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Киев может вернуться к идее ввода миротворческих сил ООН в неподконтрольные ему районы Донбасса. Песков, отвечая на вопрос, как к такой инициативе относится Москва, отметил, что украинские власти не выступали с конкретными предложениями.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», — сказал Песков.

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Пристайко ранее пояснил, что Киев рассмотрит такой сценарий, если меры, прописанные в Минских соглашениях, не дадут результатов.

Он добавил, что у Владимира Зеленского есть ряд идей по этому вопросу. В то же время Пристайко отметил, что украинскую сторону не устраивает предложение Москвы разместить миротворцев только вдоль линии соприкосновения.

Введение в Донбасс миротворческих сил президент Украины Владимир Зеленский хотел обсудить ещё в ходе нормандского саммита, однако на переговорах эта тема не затрагивалась. При этом сам украинский лидер ранее говорил, что поддерживает размещение контингента ООН на границе с Россией.

В сентябре 2017 года президент России Владимир Путин предложил разместить миротворцев ООН на линии соприкосновения Украины и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Госдепартамент США и власти Украины выступили за размещение сил ООН на всей территории Донбасса, в том числе на границе с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров высказывался, что Москва готова обсуждать ввод миротворцев в Донбасс только в контексте минских договорённостей.