«В Киеве не знают, что делать с Донбассом»: почему Зеленский пытается переписать Минские соглашения

Киев намерен добиваться пересмотра Минских соглашений, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские власти хотят получить контроль над границей Донбасса с Россией до проведения в регионе местных выборов. При этом в Москве напомнили, что подобные изменения должны быть согласованы с самопровозглашёнными республиками. Между тем Владимир Путин ранее отмечал, что пересмотр одного из пунктов может привести к разрушению всех ранее достигнутых договорённостей. Эксперты считают, что попытки Зеленского переписать «Минск» приведут лишь к новому витку напряжённости в Донбассе.

Киев надеется внести изменения в текст Минских соглашений. Об этом заявил президент Украины в эфире телеканала «1+1».

«Мы должны с вами понимать, что со времён «Минска» (подписания Минских соглашений. — RT) прошло четыре года, всё меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала «Минск», но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить и будем менять», — заявил Владимир Зеленский.

«Ахиллесова пята»

Говоря о конкретных изменениях, которые украинское руководство рассчитывает внести в текст соглашений, политик указал пункт о границе Донбасса с Россией.

Как пояснил Зеленский, положение о передаче Украине контроля над границей с РФ лишь после успешного проведения местных выборов в Донбассе не соответствует позиции нынешнего украинского руководства. По словам политика, вопрос о госгранице — «ахиллесова пята» Минских соглашений.

«Я об этом сказал не знаю, сколько раз, и это окончательное решение», — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский.

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Кроме того, политик затронул тему децентрализации Украины, предусмотренную Минскими соглашениями. Как отметил Зеленский, сейчас руководство страны готовит пакет документов о децентрализации на всей территории Украины.

«То есть мне кажется, что мы выполняем все эти обязательства. Да, немного другая формулировка, но мне кажется, что, в принципе, она подходит», — заявил Зеленский.

Также, по словам украинского лидера, он пообещал Владимиру Путину, что в Донбассе не будет геноцида, подобного резне в Сребренице, если регион вернётся под контроль Киева.

«Мы другие люди, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины... Никакой резни... Мы другая власть, для нас главное — человеческие жизни», — заявил Зеленский.

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Напомним, ранее российский президент Владимир Путин допустил, что Донбасс может ожидать повторение событий в Сребренице, если контроль над границей передадут ВСУ без каких-либо гарантий сохранения порядка в регионе и сдерживания националистов со стороны Киева. Речь идёт о событиях 1995 года, когда после начала распада Югославии боснийские войска взяли город Сребреницу и устроили геноцид мусульманского мужского населения. Тогда были убиты 7—8 тыс. человек.

На заявления украинского лидера о стремлении изменить пункты Минских соглашений уже отреагировали в Москве. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обсуждать эту идею странно.

«Здесь даже надо не Кремль спрашивать. Здесь нужна обоюдная воля сторон конфликта, а сторонами конфликта являются с одной стороны — Киев, а с другой стороны — самопровозглашённые республики. Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашённых республик», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Кроме того, официальный представитель Кремля напомнил, что на саммите «нормандской четвёрки», прошедшем в Париже 9 декабря, было принято совместное заявление об урегулировании ситуации в Донбассе. По словам Пескова, согласованный лидерами документ «можно и должно считать успехом».

В его первом пункте все стороны выступили за полное прекращение огня в регионе до конца текущего года, в рамках трёхсторонней контактной группы в Минске будут созданы три дополнительных участка разведения вооружённых сил, а также проведён обмен пленными в формате «всех на всех». Второй пункт предполагает согласование Киевом закона об особом статусе Донбасса и имплементацию так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Кроме того, лидеры договорились о проведении следующего саммита в нормандском формате через четыре месяца.

«Провокационный характер»

Стоит напомнить, что, согласно Минским соглашениям, Украина должна провести конституционную реформу, основным элементом которой станет децентрализация «с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов». Также в законодательстве Украины должен быть закреплён особый статус этих областей.

Аналогичные обязательства Украины закреплены и в формуле Штайнмайера, следовать которой Киев обязался ранее. Так, сначала киевские власти должны будут предоставить непризнанным республикам временный особый статус, который станет постоянным после того, как в регионе пройдут местные выборы.

Что касается границы, о которой упомянул Зеленский, то в тексте Минских соглашений говорится о начале восстановления украинским правительством полного контроля над государственной границей в первый день после местных выборов при условии проведения в стране конституционной реформы.

Пресс-конференция по итогам саммита в "нормандском формате".

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Однако действующую администрацию эти условия не устраивают: в Киеве и ранее говорили о планах переписать Минские соглашения. Эту тему Зеленский поднял на пресс-конференции по итогам нормандского саммита — тогда он сказал, что у Москвы и Киева разные подходы к этому вопросу.

В свою очередь, Владимир Путин на встрече во французской столице отметил, что все пункты Минских соглашений увязаны между собой и попытка «вскрыть» один из них повлечёт переписывание других, что приведёт к потере всех достигнутых договорённостей.

Несколько иной точки зрения придерживается канцлер ФРГ: Ангела Меркель считает, что Минские соглашения должны быть «гибким» документом.

Напомним, в Киеве ещё перед саммитом в нормандском формате отмечали, что намерены поднять вопрос о контроле над границей Донбасса с Россией. Об этом в преддверии встречи рассказал журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, вопрос о границе был включён в список ключевых тезисов, которые Владимир Зеленский готовил к саммиту.

«До тех пор, пока не будет возвращена украинская граница, до тех пор, пока там не будут стоять украинские военные, очень многие процессы будут проходить крайне сложно, я бы сказал, почти невозможно», — заявлял в конце ноября Данилов.

И сейчас Киев продолжает лоббировать эту идею: 11 декабря представитель Украины в политической подгруппе трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников сообщил, что республика подготовит предложения по изменению Минских соглашений к следующему саммиту в нормандском формате.

Комментируя эти инициативы Киева, полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов отметил, что любые заявления об изменении Минских соглашений приносят только вред.

«Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию в Донбассе. Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договорённости не будет и быть не может», — заявил он.

Риск эскалации

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко в интервью RT объяснил, что с точки зрения Киева проведение выборов в текущих условиях не имеет смысла: признать голосование легитимным украинские власти готовы только в том случае, если на момент выборов будут контролировать эти районы.

«Сегодня сложно сторонам найти компромисс, потому что ДНР и ЛНР хотят, чтобы всё осталось так, как есть, в то время как Зеленский настаивает на ликвидации республик. Две стороны должны дозреть до консенсуса», — считает эксперт.

По мнению Охрименко, у Киева и республик Донбасса сегодня слишком разные позиции.

Блокпост ДНР в поселке Петровское Донецкой области.

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«Скорее всего, на своей второй нормандской встрече Зеленский предложит собственный вариант Минских соглашений, от которых однозначно откажутся Россия, ДНР и ЛНР, в то время как Германия и Франция займут нейтральную позицию. В результате нужно будет проводить новые переговоры», — предположил эксперт.

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов придерживается иной точки зрения: он уверен, что заявления Зеленского о границе связаны не столько с реальной позицией Киева, сколько с желанием украинского лидера «продемонстрировать обществу свою твёрдость в отстаивании интересов Украины».

«Таким образом, Зеленский идёт на поводу у агрессивного, воинственного меньшинства, как и его предшественник Порошенко», — отметил Шаповалов в беседе с RT.

По мнению Шаповалова, Зеленский не имеет чёткой стратегии и внятных ценностных оснований для решения конфликта в Донбассе, но ему важно удержаться у власти и сохранить свой рейтинг и позиции как внутри Украины, так и за её пределами.

«Создаётся ощущение, что в Киеве не знают, что делать с Донбассом и как решать эту ситуацию. Внятного плана по решению конфликта у президента Украины нет, поэтому и звучат подобные заявления. На практике же попытки переписать Минские соглашения могут привести лишь к тому, что ситуация на юго-востоке Украины станет ещё более взрывоопасной, поскольку соглашения — единственный документ, который хотя бы как-то сдерживает военные действия. Его ликвидация может обернуться резкой эскалацией напряжённости в Донбассе, новыми трагедиями и поставить само существование Украины под угрозу», — подытожил Шаповалов.