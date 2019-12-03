«Демонстрируют отсутствие компетенции»: в России ответили на заявление Киева о готовности «принять пару областей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила украинскому вице-премьеру Дмитрию Кулебе, что один российский регион уже был в составе его государства и ему «там не понравилось». Ранее Кулеба сказал, что Киев готов «принять пару областей России». В Совфеде констатировали, что украинские чиновники порой не задумываются о содержании своих заявлений.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила украинскому вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрию Кулебе, что одна «российская область» уже была в составе Украины, однако ей это «не понравилось». Ранее Кулеба заявил, что Киев готов «принять пару областей России».

«Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала она в комментарии НСН.

Напомним, в 2014 году на территории Крыма прошёл референдум, в ходе которого свыше 96% проголосовали за воссоединение с Россией. По итогам плебисцита полуостров был принят в состав РФ. Однако Украина не признаёт этот референдум и считает воссоединение «оккупацией».

Ранее Кулеба заявил, что Украина готова «принять пару областей России».

«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал он в Twitter.

Так он ответил на предупреждение спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что политика притеснения Киевом малых народов может привести к выходу из состава страны некоторых регионов.

«Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп», — отмечал председатель нижней палаты российского парламента.

В качестве примера Володин привёл закон об украинском языке, который, как считают в Совете Европы, ущемляет права национальных меньшинств.

«После воссоединения с Россией в Крыму закреплено три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. В государственную Думу избираются представители различных народов и народностей. Мы этим дорожим. Это наша сильная сторона — уважение ко всем народам нашей страны», — подчеркнул Володин.

Таким образом спикер прокомментировал скандал на форуме ООН в Женеве, посвящённом вопросам меньшинств. В конце ноября депутат Госдумы Руслан Бальбек принял участие в его работе. По его словам, во время его выступления украинская делегация попыталась сорвать его речь — они кричали, стучали ногами и били кулаками по столу.

Слова Кулебы — это пример того, что на Украине официальные лица не задумываются о том, какие заявления они делают, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«На Украине не очень задумываются о том, какие заявления и по какому поводу они делают. Данные слова тоже не имеют под собой особой аргументации. Чиновники на Украине не думают, что говорят», — констатировал он в беседе с RT.

Митинг украинских националистов

Reuters

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Политика по отношению к нацменьшинствам

Стоит отметить, что вопросы к политике Украины по отношению к нацменьшинствам возникали и со стороны ООН. В июле заместитель генсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло отметила, что закон о государственном языке вызывает озабоченность.

Также по теме «Националисты выступят против»: последует ли Зеленский призыву ООН разработать закон о нацменьшинствах Западные партнёры Украины начали выражать накопившееся недовольство её национальной и языковой политикой, отмечают эксперты. Так,...

«Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность», — сказала она.

А в сентябре глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер призвала Киев принять закон о правах нацменьшинств и коренных народов, чтобы обеспечить «справедливый баланс между защитой прав меньшинств и свободой выражения взглядов».

«Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», — говорила она.

Политика Киева вызывает осуждение не только у России, но и у других сопредельных стран. Так, Венгрия неоднократно выражала протест в связи с притеснениями этнических венгров в Закарпатье. В конце октября глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт наложил вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Он подчеркнул, что власти Венгрии «не готовы жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

На притеснения со стороны Киева жалуются и представители другого нацменьшинства на западе Украины — русины.

Закарпатские русины

AFP

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По словам руководителя Австрийского координационного центра русинских организаций Татьяны Поп, они не добиваются автономности, а лишь хотят «прекращения этонцида русин и признания национальным меньшинством на Украине», а также хотят иметь возможность преподавать в школах русинский язык и культуру. Об этом она заявила в интервью «Украина.ру».

Заявления, подобные тому, что сделал Кулеба, способствуют расколу общества, подчеркнул в беседе с RT украинский политолог и экономист Александр Дудчак.