В ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств

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ООН призывает украинские власти принять закон о правах национальных меньшинств и коренных народов, заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер.
В ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств
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«Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», — цитирует её ТАСС.

Богнер напомнила, что 16 июня на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного.

По её словам, для того, чтобы обеспечить справедливый баланс, нужен закон о правах нацменьшинств.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.

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