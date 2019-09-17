В ООН призвали Украину принять закон о правах нацменьшинств
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«Мы призываем кабинет министров Украины разработать в приоритетном порядке с обеспечением инклюзивности и на основе консультаций закон о правах национальных меньшинств и коренных народов», — цитирует её ТАСС.
Богнер напомнила, что 16 июня на Украине вступил в силу закон об усилении роли украинского языка как государственного.
По её словам, для того, чтобы обеспечить справедливый баланс, нужен закон о правах нацменьшинств.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости разработать законопроект о защите прав национальных меньшинств.