Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.

Как сообщает Hungary Today, глава венгерского внешнеполитического ведомства заявил, что Венгрия не поддержала документ, поскольку он не обязывает Украину «вернуть отобранные у этнического венгерского нацменьшинства права».

Также он заявил, что в Будапеште «не готовы жертвовать интересами 150 тыс. этнических венгров на западе Украины ради геополитических интересов».

«У нас не было другого выбора, кроме как наложить вето на декларацию», — сказал Сийярто.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что российский лидер Владимир Путин и премьер Венгрии Виктор Орбан могут затронуть тему нацменьшинств на Украине.