Путин и премьер Венгрии могут затронуть вопрос нацменьшинств на Украине
- РИА Новости
По его словам, тема национальных меньшинств в сопредельных районах одинаково вызывает обеспокоенность у Будапешта и Москвы.
«Венгрия неоднократно говорила о своём неприятии процессов, которые там происходят, поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться», — сказал Песков журналистам.
Как сообщало РИА Новости, Путин совершит визит в Будапешт 30 октября. В ходе визита планируется обсудить торговлю, экономику и международную проблематику.