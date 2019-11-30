Володин прокомментировал поведение делегации Украины в Женеве

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал поведение украинской делегации в ходе выступления депутата нижней палаты российского парламента от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН в Женеве.
Володин прокомментировал поведение делегации Украины в Женеве
  • РИА Новости

«Поведение украинской делегации и попытка срыва выступления депутата Государственной думы, представителя крымских татар Руслана Бальбека на форуме ООН, посвящённом вопросам национальных меньшинств — очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам», — приводит его слова РИА Новости

По его мнению, новые украинские власти должны начинать работу не с обид и претензий, а с позиции устранения ошибок, в том числе пересмотра отношения к правам этнических групп в стране.

Володин заявил, что национализм, а также притеснение малых народов на Украине «может привести к выходу из её состава ряда областей». Спикер Госдумы добавил, что властям Украины «нужно это понимать» и не допускать нарушения прав и свобод этнических групп, проживающих на украинской территории.

Ранее Бальбек сообщил, что во время доклада российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН представители Украины «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».

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