Захарова ответила на готовность Киева принять «пару областей» России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
Захарова ответила на готовность Киева принять «пару областей» России
  • РИА Новости

«Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала Захарова в эфире НСН.

Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.

В конце октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом необходимо выполнить три этапа. Среди них — завершение горячей стадии конфликта, примирение людей и безопасная реинтеграция.

Он также говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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