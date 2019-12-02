Захарова ответила на готовность Киева принять «пару областей» России
- РИА Новости
«Одна российская область уже была в составе Украины, и ей там не понравилось», — сказала Захарова в эфире НСН.
Ранее Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, заявившего, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут привести к выходу из её состава ряда областей, выразил готовность «принять пару областей» России.
В конце октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом необходимо выполнить три этапа. Среди них — завершение горячей стадии конфликта, примирение людей и безопасная реинтеграция.
Он также говорил, что занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.