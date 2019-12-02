На Украине заявили о готовности «принять пару областей» России
- Reuters
«Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России», — написал он в Twitter.
«Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — добавил Кулеба.
Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019
Ранее Володин, комментируя поведение украинской делегации во время выступления российского депутата от Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН, отметил, что национализм и притеснение малых народов на Украине «могут привести к выходу из её состава ряда областей».
По его словам, украинским властям нужно это понимать и не допускать нарушения прав и свобод этнических групп.
В начале ноября Кулеба заявлял, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».
Его слова НСН прокомментировали в Совете Федерации.