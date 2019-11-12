В Совфеде оценили заявление вице-премьера Украины о «войне с Россией»
- Reuters
Он напомнил, что подобные условия выдвигались неоднократно, ничего нового в них нет. По мнению Климова, такие заявления — это всего лишь попытка обратить на себя внимание, которая не заслуживает никакой реакции, а Киеву давно пора понять, что он находится на окраине мировой политики.
«Пять лет назад после таких заявлений зал гудел, приходилось выходить на трибуну и опровергать, а в марте 2014 года, когда приходилось выступать перед делегатами из 150 стран мира, это было очень сложно. А сейчас Украина всё то же самое говорит, только зал уже полупустой», — заявил парламентарий.
Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».
Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление Кулебы.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.