В Совфеде оценили заявление вице-премьера Украины о «войне с Россией»

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал заявление вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о том, что «война с Россией» завершится после возвращения Крыма.
В Совфеде оценили заявление вице-премьера Украины о «войне с Россией»
  • Reuters

Он напомнил, что подобные условия выдвигались неоднократно, ничего нового в них нет. По мнению Климова, такие заявления — это всего лишь попытка обратить на себя внимание, которая не заслуживает никакой реакции, а Киеву давно пора понять, что он находится на окраине мировой политики.

«Пять лет назад после таких заявлений зал гудел, приходилось выходить на трибуну и опровергать, а в марте 2014 года, когда приходилось выступать перед делегатами из 150 стран мира, это было очень сложно. А сейчас Украина всё то же самое говорит, только зал уже полупустой», — заявил парламентарий.

Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление Кулебы. 

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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