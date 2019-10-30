Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».

Об этом, как сообщает «Громадське», он сказал в ходе инвестфорума в Мариуполе 30 октября.

По его словам, украинские власти уверены, что обязательно в ближайшее время выполнят первый этап, который включает в себя «завершение горячей стадии и прекращение огня».

«Второй этап — примирение людей, чтобы зажили раны... Третий этап — безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная», — сказал он.

Также Зеленский отметил важность роли СМИ и используемой ими риторики в этом вопросе.

Ранее украинский президент объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса.