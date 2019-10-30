Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
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Об этом, как сообщает «Громадське», он сказал в ходе инвестфорума в Мариуполе 30 октября.
По его словам, украинские власти уверены, что обязательно в ближайшее время выполнят первый этап, который включает в себя «завершение горячей стадии и прекращение огня».
«Второй этап — примирение людей, чтобы зажили раны... Третий этап — безопасная реинтеграция, не на бумаге, а реальная», — сказал он.
Также Зеленский отметил важность роли СМИ и используемой ими риторики в этом вопросе.
Ранее украинский президент объявил о запуске фонда для международной поддержки Донбасса.