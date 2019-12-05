«Представить себя жертвой»: почему Украина пытается апеллировать к Будапештскому меморандуму

25 лет назад Украина, США, Великобритания и Россия подписали Будапештский меморандум. Стороны обязались уважать суверенитет Украины и не применять против неё оружие, а Киев в обмен передавал всё ядерное вооружение Москве и присоединялся к ДНЯО. После событий 2014 года украинские власти неоднократно обвиняли РФ в несоблюдении положений документа. В ответ в Москве отмечали, что не нарушали соглашение, которое к тому же не обязывало российскую сторону «соглашаться с государственным антиконституционным вооружённым переворотом», который произошёл в Киеве. При этом эксперты подчёркивают, что меморандум имеет рекомендательный характер и не был ратифицирован ни одной из стран, подписавших его.

В столице Венгрии 25 лет назад был подписан Будапештский меморандум. Этот международный документ закреплял положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в отношении Украины, после того как она отказалась от доставшегося ей после распада СССР арсенала.

5 декабря в США стартует международная конференция, посвящённая юбилейной дате. Однако российская сторона не будет представлена на этом мероприятии — об этом в конце ноября заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

«В плане поездка стояла, но я не еду. У меня нет визы, да и приоритеты в работе сейчас другие», — приводит слова политика РИА Новости.

История меморандума

Распад СССР привёл к образованию нескольких независимых государств, на территории которых размещалось большое количество советского ядерного оружия. Политическая нестабильность, а также ряд региональных конфликтов в бывших республиках Советского Союза требовали скорейшего решения вопроса контроля и учёта ЯО.

Подписание Будапештского меморандума США, Россией и Украиной

Reuters

На момент распада СССР Украина обладала третьим по мощности ядерным арсеналом в мире. По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, в стране оставалось 165 ядерных баллистических комплексов. Оценки же относительно общего объёма ЯО, остававшегося на территории бывшей советской республики, сильно разнятся, но в среднем на Украине находилось тогда около 1,2 тыс. ядерных боеголовок.

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16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Леонид Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете. В этом документе был провозглашён безъядерный статус страны. В 1991 году Киев договорился с Москвой о вывозе тактического ядерного оружия, а в мае 1992-го Кравчук сообщил президенту США Джорджу Бушу-старшему о готовности отказаться от межконтинентальных баллистических ракет.

В 1992 году Россия, США, Белоруссия, Казахстан и Украина подписали Лиссабонский протокол, по которому республики отказывались от унаследованного от СССР ядерного арсенала, передавали оружие и средства его доставки России и присоединялись к ДНЯО.

Украинская сторона требовала дополнительных гарантий, в частности, по сохранению территориальной целостности. После переговорного периода в декабре 1994 года в Будапеште главы Российской Федерации, США, Великобритании и Украины подписали меморандум, согласно условиям которого Киев обязался передать все оставшиеся в наследство от СССР ядерные арсеналы российской стороне в обмен на гарантии безопасности от стран-подписантов.

Участники меморандума пообещали воздерживаться от применения оружия против Украины, за исключением случаев самообороны или по иным основаниям, предусмотренным Уставом ООН, а также «уважать независимость и суверенитет» страны.

Следует отметить, что документ так и не был ратифицирован государствами-участниками.

Гарантии и заверения

Вопрос соблюдения Будапештского меморандума вернулся в политический дискурс Украины после событий 2014 года, когда в результате госпереворота был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович, а к власти пришла прозападная оппозиция.

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Эти события привели к выходу через референдум полуострова Крым из состава Украины и к его воссоединению с Россией, а также к конфликту Киева с самопровозглашёнными народными республиками Донбасса. В попытке снять с себя ответственность за происходящее новые киевские власти обвиняли Россию в захвате территории. Тогда администрация Петра Порошенко начала апеллировать к соблюдению Будапештского меморандума.

Высшие чины его администрации и сам Порошенко неоднократно высказывали сожаление по поводу отказа Украины от ядерного оружия. Так, в 2017 году глава государства заявил, что Россия не «напала» бы на Украину, если бы Киев в своё время не расстался с ядерным арсеналом, а «десяток будапештских меморандумов стоит меньше, чем один ядерный заряд».

Украинская сторона последовательно обвиняла Россию в несоблюдении положений меморандума, а США и Великобританию — в невыполнении своих обязательств по защите Украины.

Стоит отметить, что Москва неоднократно указывала на то, что документ так и не был ратифицирован ни одной из сторон. Кроме того, события 2014 года, которые привели к воссоединению Крыма с Россией и конфликту в Донбассе, не подразумевают апелляции к этому документу. В частности, об этом ещё в 2015 году напоминал глава МИД России Сергей Лавров.

«Что касается Будапештского меморандума 1994 года, в этом меморандуме РФ, США и Великобритания взяли на себя юридическое обязательство не применять против Украины ядерное оружие и не выдвигать угрозу применения ядерного оружия в отношении Украины. Это было сделано в обмен на добровольный отказ Украины от ядерных арсеналов бывшего Советского Союза. Никаких других обязательств Россия на себя не брала, как не брали их США и Великобритания», — заявил тогда Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, «Будапештский меморандум не обязывал нас соглашаться с государственным антиконституционным вооружённым переворотом».

Стоит отметить, участники переговорного процесса 1992—1994 годов также подчёркивали, что меморандум сам по себе носит скорее рекомендательный характер, нежели является обязывающим к действию договором. Об этом, в частности, заявлял бывший посол США на Украине Стивен Пайфер, участвовавший в его подписании.

«В английском тексте меморандума присутствует слово «assurances», то есть «заверения в поддержке», но не «guarantees» (гарантии). Это важное отличие. Например, наши союзники по блоку НАТО обладают гарантиями в области безопасности. Южная Корея и Япония, с которыми у США заключены договоры о совместной обороне, обладают гарантиями. В случае Украины мы говорим о заверениях. Это менее сильное слово. Во-вторых, в меморандуме не был прописан механизм ответных действий, кроме обращения к Совбезу ООН, если против Украины будет применено ядерное оружие», — приводит слова американского дипломата «112 Украина».

Как отметил в беседе с RT эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, меморандум перестал работать после того, как в Киеве начали нарушать конституционное право в ходе так называемой оранжевой революции 2004 года, а также государственного переворота в 2014 году, в результате которого был отстранён действующий президент и пришли к власти Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Пётр Порошенко.

«Будапештский меморандум уже не актуален, он не работает по вине самой Украины, которая допустила критическое перенапряжение общества внутри себя, разделение, раскол и гражданскую войну», — пояснил Безпалько.

Президент Украины Владимир Зеленский

© Valentyn Ogirenko/Reuters

«Ни одна страна не хочет вмешиваться»

Про Будапештский меморандум не забывает и новая украинская администрация в лице Владимира Зеленского. Так, 2 декабря в интервью западным СМИ он отметил, что для защиты Украины требуется принятие нового международного соглашения.

«Не выполняется Будапештский меморандум. Это было серьёзное соглашение, которое не было выполнено. Я считаю, что каждый документ должен говорить о правах и обязанностях, а также ответственности. В меморандуме не было пункта об ответственности», — приводит слова Зеленского «Интерфакс».

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Президент добавил, что хотел бы, чтобы США, Китай, Россия, а также другие игроки и страны ЕС подписали «новое большое соглашение», которое защитит суверенитет и территориальную целостность Украины.

Несмотря на то что Будапештский меморандум не был обязывающим международным соглашением, Киев упорно считает его таковым, чтобы поддерживать собственную риторику, говорит Богдан Безпалько.

«Украине необходимо показать, что она стала жертвой и что к ней не пришли на помощь в нужный момент. Сейчас для Зеленского актуальный вопрос — Минские соглашения и формула Штайнмайера, от которых он максимально хочет отклониться, в том числе и путём размывания повестки: включением туда переговоров по газу, Крыму, упоминанием в прессе Будапештского меморандума», — пояснил Безпалько.

При этом в украинском политическом истеблишменте указывают на то, что странам Запада не интересно закрепление каких-либо новых обязательств по отношению к Украине.

«Очевидно, Зеленский хочет напомнить, что никто не выполнил взятых на себя обязательств, а значит, Украине нужно в очередной раз протянуть руку помощи. Однако подобные заявления уже давно не вызывают никаких эмоций. Я думаю, что Зеленский пока ещё этого не понял», — отметил источник RT в партии «Голос».

По мнению собеседника RT из партии «Батькивщина», президент не осознаёт того, что никто не собирается подписывать никаких новых соглашений.

«Он ещё новичок в политике и, очевидно, не понимает простых вещей. На территории Украины идут военные действия. Какие в этой ситуации могут быть гарантии? Ни одна страна не хочет вмешиваться в этот процесс. Тем более что Украина сама никогда не соблюдает взятые на себя обязательства», — констатировал депутат.