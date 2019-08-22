«Вздохи о потерянном «могуществе»: почему на Украине недовольны безъядерным статусом страны

Соединённые Штаты оказали серьёзное давление на Киев, чтобы заставить его отказаться от советского атомного оружия. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук. По его словам, американцы пригрозили ввести жёсткие санкции. После распада СССР Киев получил третий по мощности запас ядерного оружия. В результате серии договорённостей с РФ и США всё атомное оружие на Украине было утилизировано. Однако с 2014 года из Киева регулярно звучат призывы восстановить ядерный статус страны. По мнению аналитиков, подобные заявления носят голословный характер — Украина лишена ресурсов для разработки и производства атомного оружия.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире «24 канала» рассказал об ультиматуме по ядерному разоружению, который Соединённые Штаты выдвинули Киеву в начале 1990-х годов. По его словам, Вашингтон пригрозил стране серьёзными экономическими санкциями в случае отказа «сложить» атомный арсенал.

«Почему поставили такое требование? Потому что на Украине было 165 ядерных баллистических комплексов, которые были нацелены на Соединённые Штаты Америки. Управление (находилось) в Москве, а ракеты стояли у нас», — заявил Кравчук.

Логику поведения Вашингтона экс-президент Украины объяснил беспокойством за безопасность. США опасались «расползания» ядерного арсенала и считали, что Киев не сможет обеспечить за ним надлежащий контроль.

Ранее Кравчук говорил, что весьма жёсткую позицию по ядерному разоружению Украины занимали не только американцы. По его словам, в начале 1990-х годов российский лидер Борис Ельцин требовал от него в незамедлительном порядке передать Москве все оставшиеся на Украине боеголовки. Причина ультимативной позиции экс-президента РФ заключалась в сроке гарантийного ресурса этих изделий, который истекал в 1997 году.

Первый президент Украины Леонид Кравчук

РИА Новости

В беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал «логичным» давление, которое оказали на Украину РФ и США. Как полагает эксперт, в Москве и Вашингтоне осознавали неспособность молодого государства финансировать и управлять стратегическими силами.

«Ключевое значение для России и США имеет предсказуемость страны-обладателя атомного арсенала, а также наличие у неё высокой культуры обращения с ним. Даже неважно противник это или союзник. Постсоветскую Украину лихорадило, с ядерным оружием могло произойти всё, что угодно. Поэтому мы и американцы ставили перед Кравчуком вопрос ребром», — пояснил Суздальцев.

Неуместный торг

На момент распада СССР Украина обладала третьим в мире ядерным арсеналом. По данным украинских СМИ, на территории страны остались 900 боеголовок, 165 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»).

Также на Украине располагались значительные запасы тактического атомного оружия, четыре сотни сверхзвуковых крылатых ракет большой дальности X-22 и дислоцировались подразделения стратегической авиации, вооружённые дальними бомбардировщиками Ту-22М3.

«Я не питаю каких-то особых симпатий к Кравчуку, но он принял единственно правильное решение — избавить страну от ядерного оружия. Оно представляло угрозу как для Запада и России, так и для самой Украины. Давление Москвы и Вашингтона лишь ускорило этот процесс», — сказал Суздальцев.

Также по теме «Шантаж и демагогия»: почему на Украине заговорили о разработке ядерного оружия Украина может приступить к разработке ядерного оружия, не опасаясь международных санкций. Об этом заявил экс-представитель украинской...

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР, председателем которого был Кравчук, принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашён безъядерный статус страны. В 1991 году Киев договорился с Москвой о вывозе тактического ядерного оружия, а в мае 1992 года Кравчук сообщил президенту США Джорджу Бушу о готовности отказаться от МБР.

В 1992 году Соединённые Штаты и страны-обладательницы советского ядерного арсенала (РФ, Украина, Казахстан, Белоруссия) подписали в Лиссабоне дополнительный протокол к договору СНВ-I. Документ предполагал утилизацию всего атомного оружия или передачу его России.

В январе 1994 года президенты РФ, США и Украины приняли трёхстороннее заявление о гарантиях безопасности и компенсации Киеву в обмен на безъядерный статус. В частности, документ позволял Украине бесплатно получить из России «тепловыделяющие сборки для атомных электростанций». В свою очередь, Вашингтон согласился перечислить Киеву $175 млн.

5 декабря 1994 года лидеры РФ, США, Великобритании и Украины заключили так называемый Будапештский меморандум. Иностранные державы предоставляли Киеву гарантии территориальной целостности и обещали «воздерживаться от экономического принуждения».

Украинские рабочие разрезают крылатую ракету воздушного базирования Х-22

Reuters

© Gleb Garanich

Работами по утилизации советского атомного арсенала руководил Центр административного управления стратегическими ядерными силами Украины. В середине 1990-х годов Киев избавился от тактического ядерного оружия, боеголовок, части МБР, ликвидировал соединения РВСН.

Утилизация остального арсенала затянулась. Одна из причин — недовольство Киева размером компенсации.

Москва постоянно отвергала претензии украинской стороны. По данным МИД РФ, с 1993 по 1998 годы Киев получил 1,8 тыс. тепловыделяющих сборок для АЭС. В 2000 году Россия списала Киеву долг в размере $1,099 млрд, «в том числе $199 млн в счёт компенсации стоимости расщепляющихся материалов».

«Украина получила вполне адекватную компенсацию от России. Я вообще не понимаю, как Киев мог торговаться по поводу утилизации ядерного оружия. Ведь при всём желании Украина не могла самостоятельно эксплуатировать стратегический арсенал. Россия и США помогли ей избавиться от этого бремени, да ещё и денег дали», — подчеркнул Суздальцев.

«Второй Чернобыль никому не нужен»

Между тем с 2014 года на Украине регулярно озвучиваются предложения о восстановлении статуса ядерной державы. Часть политиков считает, что Киеву не стоило соглашаться на разоружение. По их мнению, страна не получила достаточный объём компенсаций и была обманута Россией и Западом в 2014 году. Речь идёт о якобы нарушении Будапештского меморандума, где зафиксирована незыблемость территориальной целостности Украины.

Одним из первых об этом заявил министр обороны Украины Валерий Гелетей после поражения ВСУ под Иловайском в сентябре 2014 года. В апреле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов осудил политику Кравчука. По его словам, статус ядерной державы позволил бы не допустить «российскую агрессию» в 2014 году.

Демонтаж боеголовки МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» на Украине

Reuters

«Подобная риторика была визитной карточкой режима Петра Порошенко, но велика вероятность, что она продолжится при Владимире Зеленском. Вздохи о потерянном «могуществе» — часть националистической русофобской идеологии современной Украины. При этом в Киеве забывают, что Будапештский меморандум был жестом доброй воли великих держав, а не обязательным документом», — сказал Суздальцев.

В декабре прошлого года экс-представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук призвал государство запустить ядерную программу. Он считает, что Украине под силу создать ядерные боеголовки и ракеты на мощностях ГП «Южный машиностроительный завод» (Днепропетровск). Это предприятие является головным разработчиком МБР Р-36М «Воевода» («Сатана»).

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что Украина не способна создать ядерное оружие. По его словам, в УССР никогда не производились боеголовки, а «Южмаш» утратил компетенции в сфере разработки высокоточных носителей.

Также по теме «Гиблая затея»: сможет ли Украина вернуть себе статус ядерной державы Передача оставшихся после распада СССР украинских ядерных арсеналов России была большой ошибкой, заявил секретарь СНБО Александр...

«На эту тему можно долго фантазировать. Собственно, именно этим как раз занимается Киев, но в реальности в соседней стране нет ни денег, ни технологий. Ядерное оружие в годы СССР производилось в тесной кооперации с предприятиями, разбросанными по стране. Тот же «Южмаш», хоть и является головным разработчиком «Сатаны», но не создал бы её без взаимодействия с предприятиями РСФСР», — пояснил Дрозденко.

Эксперт уверен, что Киев не отважится принять решение о запуске ядерной программы, в том числе из-за позиции западных государств. По его мнению, в Европе и США осознают неспособность Украины отвечать за безопасность атомного арсенала.

«Эксплуатация ядерного оружия — это огромная высокотехнологичная индустрия. Украине придётся вкладывать в её формирование десятки миллиардов долларов, причём без гарантированного положительного результата. Но рассуждать об этом всерьёз не имеет смысла. Второй Чернобыль никому не нужен, и, насколько я могу судить, США уже дали Киеву понять недопустимость отмены безъядерного статуса», — резюмировал Дрозденко.