«Полное отсутствие компетенции и культуры»: может ли Украина восстановить статус ядерной державы

25 лет назад президенты РФ, США и Украины подписали трёхстороннее заявление, закрепившее курс Киева на ядерное разоружение. В частности, документ предполагал деактивацию баллистических ракет PC-18 и PC-22, которые достались стране в наследство от СССР. В 1990-е Украина получила третий по мощности атомный арсенал. Его утилизация и вывоз в РФ были завершены в июне 1996 года. Впоследствии в Киеве неоднократно выражали недовольство потерей страны статуса ядерной державы, и после 2014 года участились призывы восстановить стратегические силы. RT разбирался, способна ли современная Украина вернуть ядерное оружие.

14 января 1994 года Борис Ельцин, Билл Клинтон и Леонид Кравчук — лидеры РФ, США и Украины — подписали трёхстороннее заявление, закрепившее курс на деактивацию стратегических сил всех трёх государств. Особое внимание было уделено ликвидации ядерного арсенала, доставшегося Украине после распада СССР.

В частности, стороны выступили за вывод с территории страны межконтинентальных баллистических ракет (МБР) PC-18 (УР-100Н УТТХ «Стилет») и PC-22 (РТ-23 УТТХ «Молодец»). Взамен Москва и Вашингтон предложили Киеву гарантии безопасности, денежную компенсацию и различные виды экономической поддержки.

«Три президента приняли решение относительно одновременных действий по выводу ядерных боезарядов из Украины и предоставлению компенсации Украине в виде тепловыделяющих сборок для атомных электростанций. Президенты Ельцин и Клинтон информировали президента Кравчука о том, что Россия и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности», — говорится в документе.

Демонтаж боеголовки МБР УР-100Н УТТХ «Стилет»

Reuters

Кроме того, Соединённые Штаты согласились выделить Украине не менее $175 млн в рамках действующей с декабря 1991 года программы Нанна — Лугара. Данный проект был направлен на финансирование процесса утилизации ядерного оружия на постсоветском пространстве.

«Чернобыль показался бы мелочью»

В наследство от СССР Украине достался третий в мире по мощности ядерный арсенал, включавший тактическое ядерное оружие (ЯО), стратегические бомбардировщики, шахтные и мобильные пусковые установки МБР, склады с сотнями ядерных боеголовок различного типа.

По словам первого президента Украины Леонида Кравчука, после распада Советского Союза в стране оставалось 165 межконтинентальных баллистических ракет и 900 боеголовок. В украинских СМИ можно встретить другие данные: ядерный арсенал Украины якобы включал 175 МБР, 46 шахтных пусковых установок, 1,8 тыс. боеголовок, 60 стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и 423 сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности X-22.

Ядерное разоружение Украины проводилось на основе как международных договорённостей, так и национального законодательства. 16 июля 1990 года Киев принял декларацию о государственном суверенитете, в которой был провозглашён безъядерный статус. Документ предполагал отказ страны от приобретения, производства и распространения ЯО.

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Процесс ядерного разоружения Украины начался в 1991 году с вывоза в РФ арсенала тактического ЯО. Летом 1992 года Киев передал Москве почти все тактические ракеты (около 200 единиц). В мае 1992 года Кравчук отправил письмо президенту США Джорджу Бушу — младшему, в котором сообщил о готовности Киева избавиться от стратегических наступательных вооружений. Обращение президента Украины дало старт трёхсторонним переговорам между Украиной, США и РФ, которые завершились к январю 1994 года.

По воспоминаниям Кравчука, с ликвидацией советского ЯО нельзя было медлить, так как в 1997 году завершался эксплуатационный ресурс произведённых на территории РСФСР боеголовок. В многочисленных интервью он повторял, что если бы Украина отказалась от вывоза ядерного арсенала, то «Чернобыль показался бы мелочью».

Кравчук утверждал, что у Киева не было ресурсов, чтобы содержать доставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал и обеспечивать его безопасную эксплуатацию. В то же время первый президент Украины сетовал на давление, которое оказывали РФ и США.

Как утверждает Кравчук, его российский коллега Борис Ельцин в ультимативной форме заявил, что РФ не будет принимать «взрывоопасные боеголовки» после 1997 года. Соединённые Штаты же, по словам бывшего президента Украины, принуждали Киев начать денуклеаризацию, используя дипломатические инструменты.

20 января 2014 года в интервью Радио ООН постоянный представитель Украины при всемирной организации Юрий Сергеев заявил, что в 1990-е годы Киев не мог «держать ракеты в боевой готовности» из-за отсутствия денег и соответствующей технологической базы. Кроме того, дипломат обратил внимание на хаос, царивший после распада СССР в армейских частях. Сергеев назвал абсурдной критику того, что Украина отказалась от статуса ядерной державы.

«Имея ядерный арсенал, в который может либо террорист пролезть, либо кто-то обыкновенной ракетой, мы сидели как на пороховой бочке и пугали всех: вот тронете нас — мы взорвёмся вместе с вами», — сказал Сергеев.

Перевозка межконтинентальной баллистической ракеты в районе города Хмельницкий, 1996 год

Reuters

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что денуклеаризация Украины внесла огромный вклад в международную безопасность. В итоге было решено вывезти стратегический арсенал в РФ при американской финансовой поддержке.

«В 1990-е годы Украина не могла контролировать ядерный арсенал. Дело не только в деньгах и отсутствии у Киева некоторых компетенций. На 1993 год из ракетных войск и профильных оборонных предприятий уволилось немало высококвалифицированных специалистов. Например, часть офицеров РВСН переехали на службу в Россию. Украина была не в состоянии не только управлять ядерным оружием, но и даже охранять его», — констатировал Дрозденко.

«Историческая ошибка»

Работами по ликвидации атомного арсенала руководил Центр административного управления стратегическими ядерными силами Украины. До 1997 года были вывезены все боеголовки. Части Ракетных войск стратегического назначения были расформированы. Однако процесс денуклеаризации на этом не закончился.

В период президентства Леонида Кучмы (1994—2005) и Виктора Ющенко (2005—2010) была завершена утилизация PC-22, часть арсенала РС-18 (около 30 единиц) и несколько стратегических бомбардировщиков были переданы России. Также Украина завершила демонтаж оборудования, которое использовалось советскими РВСН, утилизировала находившиеся на хранении крылатые ракеты, бомбардировщики и взорвала шахтные пусковые установки.

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По данным Стокгольмского международного института по исследованию проблем мира (SIPRI), по состоянию на 2014 год на Украине (включая Крым, Донецкую и Луганскую области) осталось около тысячи предприятий, которые использовали радиоактивные ресурсы и материалы, включая высокообогащённый уран. Правда, 800 из них — это медицинские учреждения, остальные — промышленные объекты и исследовательские центры.

Ядерное разоружение не проходило безоблачно. Киев постоянно выражал недовольство размерами компенсаций за переданные РФ ядерные боезаряды и требовал, чтобы Москва выплатила $3 млрд. В ответ на эти претензии 13 июня 2000 года МИД России сообщил, что РФ выполнила все обязательства перед Украиной.

В частности, Москва поставила Киеву 1800 единиц тепловыделяющих сборок для украинских АЭС в период с 1993 по 1998 годы. В качестве жеста доброй воли Россия компенсировала Украине стоимость расщепляющихся материалов, извлекаемых из тактических ядерных боеприпасов. 16 февраля 2000 года Москва согласилась списать Киеву долг в размере $1,099 млрд, «в том числе $199 млн в счёт компенсации стоимости расщепляющихся материалов».

В 2000-е годы с подачи радикально настроенной части политической элиты на Украине развернулась дискуссия о необходимости восстановления статуса ядерной державы. После государственного переворота февраля 2014 года число сторонников этой идеи пополнили представители постмайданной власти.

Разборка стратегического бомбардировщика Ту-22М3

Reuters

© Gleb Garanich

В сентябре 2014 года министр обороны Украины Валерий Гелетей пригрозил запустить проект создания ядерного оружия, если Запад не окажет стране военную помощь в конфликте в Донбассе. Кроме того, по словам Гелетея, Москва «по неофициальным каналам» угрожала Киеву применить тактическое ЯО. Министр выразил уверенность, что Украина сможет создать ядерный боезаряд в течение десяти лет.

В апреле 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов назвал ошибкой отказ Кравчука и Кучмы от ядерного статуса. Чиновник полагает, что обладание атомным оружием сделало бы невозможной «российскую агрессию» в 2014 году.

«Сейчас, по прошествии всех этих событий, можно сделать вывод, который многим не понравится: ядерное разоружение было нашей исторической ошибкой. Данные нам гарантии безопасности даже не стоят бумаги, на которой они были написаны… Что может остановить агрессивную ядерную страну (имеется в виду РФ. — RT) от масштабного вторжения? Только современное, мощное оружие сдерживания», — сказал Турчинов.

В декабре 2018 года бывший представитель украинской миссии при НАТО генерал-майор Пётр Гаращук заявил, что на Украине достаточно промышленных мощностей и финансов, чтобы «разработать и выпустить своё ядерное оружие». По его мнению, опытно-конструкторские работы могут развернуться на днепропетровском заводе «Южмаш», который в 1970-е годы в кооперации с другими советскими предприятиями разработал МБР Р-36М «Воевода» («Сатана»).

Вывоз высокообогащённого урана с Украины, 2012 год

Reuters

«В реальности Украина не способна ничего создать, причём это вопрос не только денег. Во-первых, Киев никогда не обладал технологиями производства боеголовок, во-вторых, «Южмаш» утратил львиную долю компетенций в ракетно-космической отрасли. Горячим головам в Киеве стоит напомнить, что все ракеты в УССР создавались в кооперации с заводами РСФСР. Украине не под силу даже разработка тактического ядерного оружия, что уж говорить про стратегические вооружения», — подчеркнул обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.

Также эксперт уверен, что любые попытки Украины запустить проект по созданию ЯО будут мгновенно пресечены Соединёнными Штатами. Его мнение подтверждает предостережение спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, сделанное в августе 2017 года. Дипломат заявил, что Украина приняла правильное решение, отказавшись от ядерного арсенала, и добавил, что восстановление статуса ядерной державы не было бы «чем-то позитивным для Украины».

«Наряду с Россией американцы были главными интересантами ядерного разоружения Украины. За минувшую четверть века их позиция не поменялась.