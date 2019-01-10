Армию Украины за время военного положения усилили 300 единицами техники

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За время действия военного положения на Украине армия получила около 300 единиц нового вооружения, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Армию Украины за время военного положения усилили 300 единицами техники
  • РИА Новости

«За этот месяц удалось поставить в войска рекордное количество нового вооружения — около 300 единиц», — сказал он в интервью изданию «Урядовий кур'єр».

По его словам, была проведена большая работа по тренировкам органов военного управления и подготовительным сборам с десятками тысяч резервистов.

Кроме того, Полторак проинформировал о передислокации группировок войск для быстрого реагирования на угрозы, а также введении дополнительных сил и средств ПВО. 

Ранее сообщалось, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.

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