Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения

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Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения
  • ©Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас ещё нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине», — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны Украины.

Он отметил, что большинство вооружения будет украинского производства.

Накануне Полторак заявил, что подписал указ о повышении зарплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.

Также Полторак рассказал о планах Украины создать противокорабельный комплекс.

Ранее глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что на Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет.

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