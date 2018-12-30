Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения
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«Мы планируем увеличить закупку нового вооружения и того, которого у нас ещё нет на вооружении. До 20 наименований тех, которых нет сегодня на вооружении, мы планируем закупить, и не только закупить, но и создать в Украине», — приводит слова Полторака пресс-служба Минобороны Украины.
Он отметил, что большинство вооружения будет украинского производства.
Накануне Полторак заявил, что подписал указ о повышении зарплат украинским военнослужащим с 1 января 2019 года.
Также Полторак рассказал о планах Украины создать противокорабельный комплекс.
Ранее глава службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров заявил, что на Украине идёт работа над созданием новых оперативно-тактических ракет.