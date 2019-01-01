«Идеолог распада Украины»: как националист Степан Бандера стал «народным героем»

110 лет назад родился лидер украинских националистов Степан Бандера. Эту дату на Украине намерены отметить с подчёркнутой торжественностью. Согласно решению Верховной рады, «праздник» будет официально отмечаться на государственном уровне. Человеку, открыто призывавшему к геноциду различных народов СССР, посвятят ряд телепередач, о Бандере расскажут на специальных уроках в школах, в его честь выпустят марки и монеты. Эксперты подчёркивают, что героизация националиста, инициированная киевскими властями, началась ещё на заре 2000-х. Сейчас этот процесс достиг апогея. Формирование на Украине культа личности Степана Бандеры осуждают в России, Польше, Венгрии и ряде других стран.

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в семье грекокатолического священника в селе Старый Угринов, на Галичине, которая тогда была частью Австро-Венгрии. Всего в семье было восемь детей. Жили все в служебном доме, принадлежавшем униатской церкви.

В это время австро-венгерские власти проводили среди русинов активную украинофильскую пропаганду, убеждая восточнославянское население подконтрольных Вене территорий в том, что оно якобы относится не к русскому или русинскому, а к так называемому украинскому народу. Отец Бандеры, как и многие другие грекокатолики, был украинофилом и в таком же духе воспитывал своих детей, которым давал домашнее образование.

Семья Степана Бандеры, 1933 год

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В годы Первой мировой войны семья Бандеры оказалась в зоне боевых действий, но никто из них не пострадал. После распада Австро-Венгрии отец Степана стал активистом Западно-Украинской народной республики и числился капелланом в галицкой армии. Около двух лет его не было дома, вернулся он только в 1920-м и некоторое время не афишировал своих политических убеждений — Галичина перешла под контроль польских властей, а те украинских активистов не жаловали.

Убийца кошек

Степан рос слабым и болезненным ребёнком, с детства страдал от ревматизма, который только усугубился от попыток закаливания путём обливания холодной водой. В 1919 году Бандера поступил в украинскую классическую гимназию. Многие из соучеников запомнили его как бедно одетого невысокого мальчика.

После двух неудачных попыток в третьем классе он вступил в скаутскую организацию «Пласт». Уже тогда, по словам знакомых, он решил связать свою жизнь с политикой. В свободное время он себя «испытывал»: прижигал кожу огнём, засовывал иголки под ногти, зажимал себе пальцы дверью. Кроме того, юный Бандера убивал кошек, причём делал это одной рукой. Современные биографы утверждают, что таким образом он якобы проверял свою готовность лишать жизни живых существ.

В 1920 году в Чехословакии экс-военнослужащие Украинской народной республики создали Украинскую войсковую организацию (УВО). Её вскоре возглавил бывший офицер австро-венгерской армии и соратник Симона Петлюры Евгений Коновалец. УВО пыталась находить сторонников на территориях, оказавшихся под контролем Варшавы. С этой целью, в частности, создавались детские и молодёжные националистические организации, под влиянием которых находились многие молодые галичане, и в том числе Бандера.

Степан Бандера в 1923 и 1930 годах

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Окончив гимназию, Степан в 1928 году поступил на агрономическое отделение «Львовской политехники», а также стал членом УВО, преобразованной год спустя в Организацию украинских националистов (ОУН). Политическая карьера Бандеры быстро пошла вверх. В 1930—1931 годах он возглавлял уже три отдела ОУН — технико-издательский, подпольных изданий и доставки подпольных изданий из-за рубежа. Польские власти пять раз задерживали его, но вскоре отпускали.

В 1931-м Бандера встал во главе отдела пропаганды в местной ОУН, в 1932-м стал заместителем краевого проводника (лидера), а ещё через год был утверждён на посту краевого проводника на всех западноукраинских землях. Следует отметить, что пока руководство ОУН, установив контакты с немецкими нацистами и получив от них финансирование, достаточно вольготно чувствовало себя в Европе, Бандере приходилось работать на территории Польши, где к таким, как он, относились весьма прохладно.

Борьба за власть

С того момента, как Бандера возглавил западноукраинский провод ОУН, случаи террористических актов на Галичине резко участились. Они были направлены как против польских властей и советских дипломатов, так и против местных жителей левых взглядов. В октябре 1933 года по приказу Бандеры убили советского дипломата Андрея Майлова. В 1934-м он участвовал в организации убийств министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и директора украинской академической гимназии Ивана Бабия, а также организовал подрыв редакции газеты «Праця».

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Летом 1934 года Бандера случайно был задержан в ходе облавы. Возможно, это не имело бы для него особых последствий, но члены ОУН, сотрудничавшие с польской госбезопасностью, выдали его, объяснив властям, кого те поймали. 13 января 1936 года Степана Бандеру вместе с сообщниками приговорили к повешению за убийство Перацкого, однако затем заменили смертную казнь пожизненным заключением. В 1939 году польская государственность была ликвидирована, тюремщики разбежались, и Бандера вышел на свободу. Он вернулся во Львов, но город уже вошёл в состав СССР, и Степан вскоре бежал на территории, подконтрольные гитлеровцам, где активно занялся вопросами дальнейшего карьерного продвижения.

Незадолго до освобождения Бандеры его бывший политический шеф Евгений Коновалец был ликвидирован советскими органами госбезопасности в Роттердаме. ОУН возглавил родственник и ближайший помощник Коновальца Андрей Мельник.

Согласно свидетельствам полковника абвера Эрвина Штольце, приобщённым к материалам Нюрнбергского трибунала, осенью 1939-го он вместе с начальником второго отдела абвера Эрвином фон Лахузеном завербовал Степана Бандеру в качестве осведомителя. Агентом Штольце являлся и Андрей Мельник. Причём если Мельника немцы считали интеллигентом, то Бандеру — аморальным бандитом, готовым на любые преступления для достижения личных целей.

Бандера с женой и детьми

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Бандера, воспользовавшись тем, что оуновцы из подполья испытывали негатив по отношению к руководителям, которые вели спокойную жизнь в Европе, начал настраивать членов организации против Мельника. В феврале 1940 года лидеры семи региональных структур ОУН объявили своим лидером Бандеру. При организации была создана служба безопасности, предназначенная в том числе для уничтожения сторонников Мельника.

ОУН раскололась на две фракции, которые историки сегодня, как правило, называют ОУН (м) и ОУН (б). Если бандеровцев в большей степени опекал абвер, то мельниковцы постепенно оказались под влиянием Главного управления имперской безопасности Третьего рейха (РСХА). В ходе борьбы за собственность ОУН в 1940—1941 годах погибли несколько сотен мельниковцев и бандеровцев.

Утрата доверия и ликвидация

Абвер, следуя инициативе германского внешнеполитического ведомства, должен был сформировать на основе подконтрольных ему отрядов украинских националистов «повстанческую армию». В начале 1941-го в составе полка абвера «Бранденбург-800» были созданы спецподразделение «Нахтигаль» и организация «Роланд». Их возглавили помощники Бандеры Роман Шухевич и Рихард Ярый.

Агитационные плакаты на Украине во время Второй мировой войны

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Со слов Штольце, бандеровцы должны были после начала войны с СССР дезорганизовать советский тыл — им было дано соответствующее задание. Сам Бандера в ходе личной встречи с Вильгельмом Канарисом просил шефа абвера оказать ему политическую поддержку. Весной 1941-го по приказу Бандеры на территории СССР были убиты около ста советских работников, члены ОУН активно передавали для абвера разведывательные данные.

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В Кракове в апреле 1941 года прошёл бандеровский съезд, на котором ОУН (б) официально провозгласила курс на сотрудничество с Третьим рейхом, а также на уничтожение евреев, поляков и русских.

По мере того, как немцы занимали Львов 30 июня, сторонники Бандеры устроили в городе массовое убийство евреев и без согласования с немцами провозгласили Украинское государство под протекторатом Адольфа Гитлера. Бандера в это время находился в Кракове. Вскоре, по словам Штольце, также выяснилось, что лидер националистов присвоил крупную сумму денег, выданных ему абвером на нужды ОУН, и положил её на счёт в швейцарском банке. Это, как и самоуправство бандеровцев во Львове, вызвало крайнее недовольство абвера, который решил прекратить все отношения со своим агентом.

Львов, Украина, июль 1941 года. Еврейские женщина и девочка подвергаются издевательствам со стороны украинских погромщиков

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Осенью 1941-го Бандеру задержало гестапо. Он был помещён в специальный блок Заксенхаузена вместе с канцлером Австрии Куртом Шушнигом и лидером румынских фашистов Хорией Симой. По словам американского историка Пера Андерса Рудлинга, немцы обеспечили Бандере достаточно комфортные условия. Он хорошо питался в столовой СС, получал посылки и прессу, принимал жену. Дверь в помещение, в котором он содержался, не запиралась. В самой «камере» была гостиная и спальня, на стенах висели картины.

«Пока Бандера находился под стражей, верные ему отряды, а также мельниковцы и ряд других формирований националистов объединились в Украинскую повстанческую армию (УПА)*. Её бойцы уничтожили десятки тысяч поляков в ходе Волынской резни, а после освобождения Украины от нацистов — более 30 тыс. советских граждан», — рассказал в беседе с RT историк-методист Музея Победы Дмитрий Суржик.

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В 1944-м в связи с изменением положения на фронте гитлеровские спецслужбы выпустили Бандеру на свободу и, по словам немецкого офицера Зигфрида Мюллера, восстановили с ним официальное сотрудничество. После войны Бандера остался в Германии и наладил отношения с американскими и британскими спецслужбами.

Выдать его советской стороне как соучастника преступлений против человечества западные страны отказались. Несколько попыток МГБ СССР ликвидировать лицо, призывавшее в 1941 году к геноциду народов, населявших СССР, оказались неудачными. И только в январе 1959 года Бандеру взял под наблюдение агент КГБ Богдан Сташинский. 15 октября, дождавшись, когда глава ОУН поставит машину в гараж и отпустит охрану, он встретил Бандеру в подъезде и ликвидировал его выстрелом из шприца-пистолета с цианистым калием.

Бандеровское наследие

В дальнейшем фигура Бандеры подверглась героизации в украинских националистических организациях, действующих на Западе. В СССР его фамилией стали называть всех украинских коллаборационистов. Правда, после провозглашения независимости Украины в 1991 году оказалось, что на Западной Украине у Бандеры было много почитателей.

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Согласно опросам, проведённым социологической группой «Рейтинг» в начале 2014 года, в целом на Украине негативно к нему относились 48% респондентов, а позитивно — 31%. Однако в западных областях республики число тех, кто симпатизировал Бандере, достигало 75%. В 2018 году, по данным того же «Рейтинга», к фигуре Бандеры положительно относились уже 36% украинцев, отрицательно — всего 34%.

Незадолго до завершения своего президентского срока, в 2010 году, Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины, однако данное решение впоследствии было отменено судом. В большинстве украинских учебников истории, изданных после 1991 года, Бандеру позиционировали как однозначно позитивную историческую личность.

Памятник Бандере во Львове

globallookpress.com

© ZUMA Press

В 2018 году Верховная рада Украины приняла решение о праздновании 110-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры на государственном уровне — с торжественными мероприятиями, специальным уроками в школах, телепередачами и выставками. В его честь планируется выпустить почтовые марки и монеты.

«Те, кто думает, что героизация Бандеры началась только после 2014 года, очень сильно заблуждаются. Этот процесс шёл и 10, и 15 лет назад», — рассказал в интервью RT директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Просто до 2014-го за осуждение бандеризации нельзя было убить или посадить в тюрьму, а теперь это вполне допустимо», — отметил эксперт.

По его словам, украинские власти забыли, что управлять государством должно общество, и навязывают социуму свою волю.

«В 2014 году регулярная украинская государственность прекратила своё существование, теперь там существует режим, держащийся на насилии», — подчеркнул эксперт.

Ростислав Ищенко напомнил также, что героизация Бандеры ведёт к ухудшению отношений Украины с соседними странами.

«Польша сейчас в шоке. Там думали, что сторонники Бандеры направят свою энергию только против России, а теперь и поляки, и венгры, и другие народы также страдают от них», — подчеркнул он.

В то же время эксперт считает, что если бы киевский режим сейчас сменился, то условная популярность Бандеры быстро бы пошла на убыль.

«Бандера является типичным представителем идеологии «политического украинства», предполагающей навязывание активным меньшинством своей воли пассивному большинству. Не зря руководство ОУН (б) говорило о том, что, даже если половина украинцев погибнет в борьбе за независимость , в этом нет ничего страшного», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский.

По его словам, сейчас у власти на Украине находятся идейные наследники Бандеры.

«В 2014 году меньшинство по бандеровским заветам навязало волю большинству. При этом как Бандера был идеологом раскола и распада Украины, так и нынешние лидеры, прикрываясь его именем, ведут её к тому же», — подытожил Неменский.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).