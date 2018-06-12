«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять мифы националистов

75 лет назад начался легендарный Карпатский рейд Сумского партизанского соединения под командованием Героя Советского Союза генерал-майора Сидора Ковпака. Пройдя с боями по тылам врага 2 тыс. км, партизаны лишили гитлеровцев запасов карпатской нефти, а в разгар Курской битвы затруднили переброску подкреплений из Германии. Таким образом они развеяли мифы о нерушимости новых порядков, установленных на Украине оккупантами. Однако сегодня киевские власти сносят памятники партизанскому Деду, а названные в честь него улицы переименовывают. О том, кто был подлинным героем Украины, — в материале RT.

Начало героического пути

Будущий дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак родился 7 июня 1887 года в посёлке Котельва под Полтавой в бедной крестьянской семье. В детстве он был сообразительным и способным. В 11 лет Сидора забрали «за харчи» служить в лавку. После работы он убегал к окнам соседней школы и слушал, что рассказывают детям на уроках. Узнав об этом, хозяин лавки решил вырастить себе хорошего помощника и договорился о том, что после работы мальчик будет официально посещать уроки.

Когда Сидор подрос, хозяин сделал его приказчиком. Важную роль в жизни молодого человека сыграл сын лавочника, который дал Ковпаку почитать социалистическую брошюру, оказавшую впоследствии серьёзное влияние на его мировоззрение.

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В 1909 году Сидора призвали на срочную службу в армию. Уйдя в запас, молодой человек в лавку возвращаться не захотел и устроился сначала грузчиком, а потом молотобойцем в Саратове. В 1914 году по мобилизации он был снова призван на военную службу, воевал в Карпатах. За проявленное мужество царь Николай II лично прикрепил к гимнастёрке ефрейтора Ковпака Георгиевский крест.

После Февральской революции полк, в котором служил Ковпак, был распущен, и Сидор вернулся домой. В это время местные кулаки пытались организовать в селе «комитет» от имени киевской Центральной рады. Ковпак собрал из бывших фронтовиков партизанский отряд, разогнал «комитет» и объявил в Котельве советскую власть, после чего снова ушёл на фронт — уже в составе Красной армии. Одно время Ковпаку даже довелось служить в 25-й дивизии под командованием Василия Чапаева.

«Нужно сказать, что путь Ковпака в Гражданскую войну был характерен для многих его земляков. 700 тыс. украинцев сражались тогда в рядах Красной армии. Для сравнения: во всех остальных вооружённых формированиях — Петлюры, Скоропадского и других подобных — воевали всего 100 тыс. жителей Украины, причём половина из этих 100 тыс. были выходцами с территории, которая ранее входила в состав Австро-Венгрии. Жители Украины, вопреки разговорам, которые идут в Киеве сегодня, осознанно и очень активно поддержали тогда советскую власть», — рассказал в интервью RT историк и писатель Александр Колпакиди.

Портрет Сидора Ковпака в 1930-е годы

© Wikimedia

После войны Ковпак работал в системе военных комиссариатов и одновременно возглавлял сельскохозяйственную артель. В 1926 году из-за ревматизма он был вынужден оставить действительную военную службу и стал сначала директором Павлоградского военно-кооперативного хозяйства, а потом председателем сельскохозяйственного кооператива. В конце 1930-х бывший красный командир был избран депутатом Путивльского горсовета и председателем горисполкома.

Организатор партизанского движения

«К началу Великой Отечественной войны Ковпак был уже зрелым человеком — ему исполнилось 54 года, — рассказал в интервью RT военный историк Юрий Кнутов. — За плечами у него был и опыт участия в двух войнах, и работа на руководящих должностях в военкоматах, и административно-хозяйственная деятельность. Он объединил все свои знания и умения для того, чтобы участвовать в защите Родины. На фронт его уже не могли призвать по возрасту, поэтому Ковпак решил стать партизаном».

Когда стало ясно, что Сумская область будет оккупирована нацистами, председатель Путивльского горисполкома подготовил запасы провианта, тёплой одежды и взрывчатки, которые спрятал в 132 ямах вокруг города. Спокойно организовав эвакуацию Путивля, Ковпак с группой товарищей ушли в лес.

Вскоре к его отряду стали присоединяться выходящие из окружения красноармейцы и отдельные группы партизан. Народные мстители под руководством Ковпака начали свою деятельность с организации подрывов немецкой техники на дорогах. Сначала у них не было детонаторов, поэтому для осуществления диверсий против захватчиков приходилось с риском для жизни пополнять свои запасы на минных полях.

7-я рота путивльских партизан

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Несколько месяцев партизаны действовали без связи с Большой землёй, не знали даже, что гитлеровцы вышли к Москве. Отправить отчёты и установить связь с центром удалось, только отправив бойца с пограничниками, которые из тыла врага прорывались через линию фронта к своим.

Договорившись о совместных действиях с командирами других подразделений народных мстителей, Ковпак вскоре возглавил соединение партизанских отрядов Сумской области. «В его отрядах царила железная дисциплина, каждый боец точно знал свои действия в той или иной ситуации», — рассказал RT методист научно-методического отдела Музея Победы Сергей Позёмов.

По словам историка, бойцы Ковпака долго не задерживались на одном месте. Нанеся удар по врагу, они отходили в лес и быстро меняли место дислокации. Захватывая трофеи, вооружали местное население и привлекали его к партизанской деятельности. Мародёры согласно приказу Ковпака подлежали расстрелу.

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Над захваченными полицаями, причастными к издевательствам над своими земляками, партизаны проводили суды. Если люди рассказывали, что коллаборационист попал на службу к гитлеровцам не по своей воле и никого не обидел, то его отпускали. Если же он служил нацистам осознанно, приговор был однозначным — расстрел.

В начале 1942 года партизаны Ковпака передислоцировались на окраину брянских лесов, в самое северное село Украины — Старую Гуту. В апреле у них появилась долгожданная рация и возможность регулярно выходить на связь с центром. Весной 196 бойцов отряда были награждены орденами и медалями, а Ковпак и ещё три командира отрядов — золотыми звёздами Героя Советского Союза.

В августе 1942-го Ковпака вызвали в Москву, где он участвовал в совещаниях Центрального штаба партизанского движения и лично встречался с Иосифом Сталиным. Руководство страны интересовал богатый опыт Ковпака в организации рейдов по тылам противника.

Перед партизанским Дедом (так Ковпака звали соратники) была поставлена сложная задача — организовать рейд на правый берег Днепра. И отряд с ней блестяще справился, нанеся серию болезненных ударов по гитлеровцам там, где они этого совершенно не ожидали.

Карпатский рейд

В 1943 году перед Ковпаком была поставлена ещё более сложная и нетривиальная задача — совершить рейд с целью уничтожения вражеских нефтепромыслов и нарушения коммуникаций нацистских войск там, где гитлеровцы чувствовали себя наиболее уверенно — в Карпатах. 12 июня 1943 года отряд Ковпака, насчитывавший к тому моменту уже более полутора тысяч бойцов, выдвинулся с севера Житомирской области в сторону Галичины.

Обойдя Ровно и стремительно преодолев территорию Тернопольщины, ковпаковцы пересекли Днестр и углубились в горы. Поражённые неожиданным появлением в их глубоком тылу партизан, гитлеровцы бросили против отряда около 60 тыс. солдат, включая элитные эсэсовские и горнострелковые части.

Партизанам приходилось продвигаться с боями и постоянно выходить из окружения. Несмотря на это они смогли взорвать десять нефтевышек, 13 нефтехранилищ, три нефтеперегонных завода и один нефтепровод, пустить под откос 19 эшелонов, разгромить 17 вражеских гарнизонов, уничтожить до 5 тыс. нацистских солдат и офицеров. В разгар битвы на Курской дуге партизаны Ковпака вывели из строя Тернопольский железнодорожный узел, чем радикально затруднили переброску с запада на восток подкрепления из Германии.

Взорванный ковпаковцами состав

© www.tatveteran.ru

Для того чтобы хотя бы попытаться справиться с ковпаковцами, гитлеровское командование сняло с фронта в полном составе 8-ю кавалерийскую дивизию СС «Флориан Гайер». Когда партизаны были полностью окружены, Ковпак приказал уничтожить артиллерийские орудия с обозами и прорываться на восток несколькими группами. Его план удался. Гитлеровцы недоумевали — партизаны, которые, казалось, были уже у них в руках, как будто испарились. Нацисты поспешили объявить отряд уничтоженным, но очень скоро всем стало ясно, что это не так.

По оценкам историков, Карпатский рейд имел, помимо военного, колоссальное морально-психологический эффект: нацисты поняли, что нигде не могут чувствовать себя в безопасности, а живущие в оккупации украинцы убедились, что советская власть будет восстановлена.

Всего за четыре месяца рейда партизаны прошли с боями более 2 тыс. километров. При этом историки отмечают, что в ходе действий на Западной Украине даже большую, чем гитлеровцы, угрозу для партизан Ковпака представляли коллаборационисты из числа украинских националистов, которые гораздо лучше, чем немцы, ориентировались в местных условиях. Однако и они не смогли ничего сделать с Ковпаком.

Итоги жизни партизанского Деда

В ходе Карпатского рейда в бою погиб верный сподвижник Ковпака — комиссар отряда Семён Руднев. Это известие серьёзно повлияло на психологическое состояние бойцов.

Сидор Ковпак и Семён Руднев среди партизан

© Бессмертный полк

Чтобы не деморализовать их ещё сильнее, Ковпак долго скрывал, что получил тяжёлое ранение в ногу. Состояние здоровья партизанского командира стало быстро ухудшаться. Помимо боли в раненной ноге, его мучили сильные головные боли, полностью пропал аппетит.

Узнав о происходящем, советское командование приняло решение об отзыве Ковпака в недавно освобождённый Киев. Командиром отряда по инициативе Деда был назначен его бывший заместитель по разведке Пётр Вершигора. А сам отряд советское командование преобразовало в Первую Украинскую партизанскую дивизию имени Ковпака, которая совершила ещё один — Львовско-Варшавский — рейд и летом 1944 года соединилась с основными силами Красной армии под Барановичами.

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Сам Ковпак прошёл лечение и был назначен членом Верховного суда УССР. На службе советской Фемиде он, по отзывам современников, мог отойти от буквы закона, но старался придерживаться его духа и руководствовался принципами гуманизма и справедливости. В 1947 году заслуженный партизанский командир и к тому времени уже генерал-майор и дважды Герой Советского Союза был избран депутатом Верховных советов УССР и СССР. А затем стал заместителем председателя Президиума украинского Верховного совета.

Ковпак всегда защищал интересы бывших партизан. Много времени уделял работе со школьниками, писал книги. 11 декабря 1967 года, на 81-м году жизни легендарный Дед скончался. На Украине ему были установлены памятники, в разных городах СССР в его честь были названы улицы.

«Сегодня на Украине пытаются распускать мифы и о том, что партизанское движение на оккупированных территориях УССР — это якобы фикция. На самом деле, это, конечно, не так. Возможно, его масштабы и были несколько преувеличены, но мы можем с уверенностью говорить о 260 тыс. его участников. Это огромная сила. УПА*, для сравнения, достигала не более 40 тыс. человек. А если вспомнить о том, что, помимо 260 тыс. советских партизан, ещё 7 млн украинцев воевали в составе Красной Армии, то ни у кого не должно оставаться никаких сомнений в том, кого на самом деле поддерживал тогда народ Украины», — отметил Александр Колпакиди.

«Рейды Ковпака принесли людям уверенность в том, что врага можно бить. Сидор Ковпак — вот кто является настоящим героем Украины, а не бандиты вроде Бандеры и Шухевича», — подчеркнул Юрий Кнутов.

Сегодня памятники легендарному партизанскому командиру на Украине сносят, названные в его часть улицы переименовывают. Так, в Хмельницком улица Ковпака получила недавно имя работавшего на нацистскую разведку и лично знакомого с Адольфом Гитлером Евгения Коновальца.

Такие действия киевских властей крайне негативно оценил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, член общественного совета при Минобороны России. По его словам, «осквернение памяти такой выдающейся личности, как Сидор Ковпак, является очередным свидетельством того, что на Украине пришел к власти антинародный режим, цинично фальсифицирующий историю».

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).